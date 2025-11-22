日本首相高市早苗掀起的中日風波目前看來還沒有落幕跡象，每當出現類似這種言論導致衝突時，總會有人說這是誤讀所致，而日本外務省派員前往北京溝通解釋，其落腳點也放在這，好像重申幾句日本對陸政策未變，大陸就會相信。

首先要釐清一個關於日本的常識，那就是日本並沒有對外戰爭的權力，因此日本也只能保有自衛隊而非軍隊，這個大家當然都知之甚明，但由此延伸的常識就是，美日同盟之下的美軍指揮權。換言之，高市早苗說得再多也沒啥意義，因為決定自衛隊能否出動的關鍵在美國，而不是日本。事實上，高市在國會答詢時也強調是美軍受到攻擊時日本應該做何選擇。其實日本能有什麼選擇呢？如果美國真的要讓日本配合支援，日本也只能聽命，差別只在於積極參與還是消極應付。

更關鍵的問題在於，美國會否介入台海衝突？如果大陸出兵台灣，美國真的會與大陸解放軍正面迎戰嗎？若真出現這一局面，日本勢必要有一定的角色，如果美軍沒有直接參與，自然也就不存在所謂美軍受到解放軍攻擊的問題，那麼日本自衛隊自然就師出無名。問題在於，美國現在的戰略更傾向避免自己直接介入與中俄這種大國的衝突，而是讓盟友代替出面，同時讓棋子來充當直接交戰方，這在俄烏衝突中烏克蘭和歐盟的角色可以看出。在台海，台灣則是棋子，日本和澳洲是直接出面干預的角色。

這並非空穴來風，今年7月《金融時報》就報導五角大廈要求日澳表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發戰爭，他們將扮演什麼角色。雖然當時這一話題表面上引發日澳的錯愕，但既然美方提出要求，勢必要做一番準備，包括軍事層面和法律層面。其實不止日澳，韓國也同樣被要求回答這一個問題，只是受到北韓問題的影響，韓國在台海問題上被美國賦予的角色相對沒有那麼直接而已，李在明還有裝傻的空間。

這並不是說日本就真的甘願充當美國的工具人，恰恰相反，一直謀求實現正常國家的日本歷屆政府多次藉由配合美國戰略需要的機會，來實現自身對外的軍事突破。2001年911事件發生後小泉政府就推出《反恐特別措施法》，為戰時對外派遣自衛隊解套，從此日本自衛隊就走出周邊海域進入全球範圍展開軍事行動，雖然名義上是為盟軍提供後勤補給，但在阿富汗戰爭中，日本還是以保護補給艦為由派出了驅逐艦和直升機。此後的伊拉克戰爭以及打擊索馬利亞海盜，自衛隊都有積極參與。如今日本向美國反向出口愛國者飛彈，以及正在討論的解套無核三原則，其實都是打著服從美國需要的旗號，來謀求日本自身的軍事突破。

因此，無論是配合美國的戰略需要，還是日本自身的小動作，其實都是在針對大陸的軟土深掘。大陸此番大動作反制，為的也是要破美國和日本的這個陽謀，畢竟日本積極或消極參與，這對未來台海局勢的走向還是有一定影響，最好的結局就是，日本選擇消極應付，美國最終也只能放棄積極干預台海的選項。