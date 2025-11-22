高市背後的美國因素
日本首相高市早苗掀起的中日風波目前看來還沒有落幕跡象，每當出現類似這種言論導致衝突時，總會有人說這是誤讀所致，而日本外務省派員前往北京溝通解釋，其落腳點也放在這，好像重申幾句日本對陸政策未變，大陸就會相信。
首先要釐清一個關於日本的常識，那就是日本並沒有對外戰爭的權力，因此日本也只能保有自衛隊而非軍隊，這個大家當然都知之甚明，但由此延伸的常識就是，美日同盟之下的美軍指揮權。換言之，高市早苗說得再多也沒啥意義，因為決定自衛隊能否出動的關鍵在美國，而不是日本。事實上，高市在國會答詢時也強調是美軍受到攻擊時日本應該做何選擇。其實日本能有什麼選擇呢？如果美國真的要讓日本配合支援，日本也只能聽命，差別只在於積極參與還是消極應付。
更關鍵的問題在於，美國會否介入台海衝突？如果大陸出兵台灣，美國真的會與大陸解放軍正面迎戰嗎？若真出現這一局面，日本勢必要有一定的角色，如果美軍沒有直接參與，自然也就不存在所謂美軍受到解放軍攻擊的問題，那麼日本自衛隊自然就師出無名。問題在於，美國現在的戰略更傾向避免自己直接介入與中俄這種大國的衝突，而是讓盟友代替出面，同時讓棋子來充當直接交戰方，這在俄烏衝突中烏克蘭和歐盟的角色可以看出。在台海，台灣則是棋子，日本和澳洲是直接出面干預的角色。
這並非空穴來風，今年7月《金融時報》就報導五角大廈要求日澳表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發戰爭，他們將扮演什麼角色。雖然當時這一話題表面上引發日澳的錯愕，但既然美方提出要求，勢必要做一番準備，包括軍事層面和法律層面。其實不止日澳，韓國也同樣被要求回答這一個問題，只是受到北韓問題的影響，韓國在台海問題上被美國賦予的角色相對沒有那麼直接而已，李在明還有裝傻的空間。
這並不是說日本就真的甘願充當美國的工具人，恰恰相反，一直謀求實現正常國家的日本歷屆政府多次藉由配合美國戰略需要的機會，來實現自身對外的軍事突破。2001年911事件發生後小泉政府就推出《反恐特別措施法》，為戰時對外派遣自衛隊解套，從此日本自衛隊就走出周邊海域進入全球範圍展開軍事行動，雖然名義上是為盟軍提供後勤補給，但在阿富汗戰爭中，日本還是以保護補給艦為由派出了驅逐艦和直升機。此後的伊拉克戰爭以及打擊索馬利亞海盜，自衛隊都有積極參與。如今日本向美國反向出口愛國者飛彈，以及正在討論的解套無核三原則，其實都是打著服從美國需要的旗號，來謀求日本自身的軍事突破。
因此，無論是配合美國的戰略需要，還是日本自身的小動作，其實都是在針對大陸的軟土深掘。大陸此番大動作反制，為的也是要破美國和日本的這個陽謀，畢竟日本積極或消極參與，這對未來台海局勢的走向還是有一定影響，最好的結局就是，日本選擇消極應付，美國最終也只能放棄積極干預台海的選項。
其他人也在看
打臉中國！謊稱日本「對華仇恨犯罪升溫」 外務省秀數據反擊
即時中心／林耿郁報導近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出諸如旅行限制等措施，理由是日本「治安惡化」；但日本外務省公布一份最新數據，顯示2025年中國民眾在日遇害案件數「不增反減」；且尷尬的是，其中部分案件還是「中國人打中國人」！民視 ・ 1 天前
中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少
生活中心／李明融報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，甚至上演兩國的外交危機，中國14日起呼籲人民暫勿赴日，就算是買好機票的民眾也要求取消，導致多家中國航空公司出現大規模的退票潮，至今取消已超過54萬件，可能會讓日本觀光收入損失高達1兆7900億日圓（約新台幣3526億元）；對此，財經網美胡采蘋就好奇，「真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？」，貼文底下一票人留言直呼中國人真的變少了，當地現況曝光。民視 ・ 1 天前
日自衛隊「台灣有事奪島3案」？陸專家曝「出動即失敗」關鍵
據陸媒引述日本《東京新聞》報導，早在2021年，自衛隊就制定「台灣有事」時，依託「西南諸島」軍事據點作戰的行動預案。大陸軍事專家分析日方戰力，不但制空權拿不到，遠程火力也擋不住，註定「出動及失敗」。中天新聞網 ・ 16 小時前
福島5縣市食品全面解禁! 衛福部強調"加強把關"
福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，剛好是中國抵制日本水產的時候，藍營質疑是拿食安去換台日友好，不過行政院長卓榮泰強調，10多年來驗了20幾萬件，不合格率是0，不需要政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。週六一早，民眾到市場採買蔬果，來自日本的品項是不少人的心頭好，福島核災5縣市農產品叩關多年後，在21號全面開放，恰巧中國正強力抵制日本水產品，被藍營質疑，"拿民眾食安去換台日友好"。福島食品全面開放。（圖／民視新聞）國民黨團首席副書記長林沛祥：「總不能一天到晚說，因為要台日友好，所以來犧牲我們的食品安全吧。」新北市議員（民）卓冠廷：「其實終於是回歸常態管理，我們平常到日本，不是也都吃得很開心嗎，關鍵是檢測沒有問題，我覺得不要再做政治操作。」綠營要藍營別過多政治解讀，福島5縣市食品，包含櫪木縣的草莓、群馬縣的蒟蒻、茨城縣的納豆、千葉線的甜品和福島縣的加工食品，每個批次都得通過檢測，這幾年總共檢測了2萬4000批、不合格率為零，加上8月預告後，60天預告期內沒有特別反對意見，才拍板全面解禁。行政院長卓榮泰回應福島食品全面開放。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「10多年來經過20幾萬件的抽驗，都沒有發生有不合格的地方，所以我們是依照，這個程序跟標準來進行。」衛福部長石崇良：「（仍封禁）只剩下中國俄羅斯韓國而已，到了一個我們可以回到，常規管理的一個時候了。」民眾：「（食品進來會不會擔心），會啊一定會啊，（可是政府有說就是會檢測），那沒辦法啊，政府我們又沒辦法決定，這去日本玩都吃還在台灣你還怕，（你選購上會考量這件事嗎），嗯一點點啊應該不會太嚴重。」福島核事故發生已過14年，食品全面開放後，民眾買不買單，交給市場決定。原文出處：福島5縣市食品全面解禁! 衛福部強調"加強把關" 更多民視新聞報導54萬中國人怒退赴日機票！「南韓人反應」網笑翻黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少民視影音 ・ 1 天前
星座理財(11月24日～11月28日)－摩羯座（12月22日～1月21日）商務買賣 有利可圖
想要擁有好運勢，先擁有好心情再說。對於山羊座而言，恐怕還是多給自己幾分鐘過濾為宜。人多的地方不要去，的確是避免人多嘴雜，還有就是人云亦云。幸運的是，本周的財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷有利可圖。投資求財，也是如此，短線調節為先。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：8、0、1、4及其組合。工商時報 ・ 1 天前
在日中國人不安全？日外務省罕見公開一數據打臉了
中、日關係近日因日本首相高市早苗「台灣有事」言論持續緊繃，中國官方日前更要求中國公民「近期暫勿前往日本」，並表示日本境內對中國人的犯罪事件增加。不過日本外務省21日晚間卻罕見地直接公開日本警察廳的統計數字，狠狠打臉中國政府。太報 ・ 18 小時前
鉅額投資美國 加劇台灣風險
《金融時報》報導，近日台美在關稅貿易談判中，台灣以4000億美元的投資承諾，換取較低關稅待遇，引發台灣政經、產業震盪。中時新聞網 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 17 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 16 小時前
猜鄭文燦仍可能選桃園！凌濤拆解「這句話埋伏筆」：藍白合也不能掉以輕心
媒體人吳子嘉21日於Youtube個人頻道《董事長開講》直播中聲稱，已得到可靠消息，前桃園市長鄭文燦曾私下會面黨內高層，表達參選桃園市長的意願，此番言論遭到民進黨桃園市議員魏筠昨（23）於臉書發文反駁，表示已詢問過鄭文燦，鄭文燦表示「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今日臉書發文表示「鄭文燦參選2026並非空中樓閣。」凌濤表示，「我......風傳媒 ・ 11 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前