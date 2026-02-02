高市腕疾復發缺席電視辯論挨轟 美女學者勸在野黨「別誤判情勢」

2026年1月27日，日本首相、自民黨總裁高市早苗在東京街頭發表演說，爭取選民支持，右手當時就已纏上白色護腕。美聯社資料照片



日本首相高市早苗近日勤跑各地為自家候選人造勢，手腕因舊疾復發，臨時缺席電視辯論卻仍照跑助選行程，而遭在野黨批評「厚顏無恥」。國際政治學者三浦瑠麗今日（2/2）指出，高市挨轟恐會轉化為選民對自民黨的支持，勸在野黨不要誤判情勢。

日本眾議院提前改選即將在週日（2/8）舉行投開票，高市早苗勤跑行程，但臨時缺席昨日（2/1）在日本放送協會（NHK）舉行的直播辯論活動，改由自民黨政調會長代行田村憲久出席，引發熱議。

廣告 廣告

高市隨後在社群媒體X平台發文解釋稱：「其實這幾天在造勢現場與熱情的支持者握手時，因用力拉扯的關係而導致手部受傷。由於自己原本就患有類風濕性關節炎，手部已出現腫脹」，而在醫務官緊急處理下，患部已經塗抹藥膏並妥善包紮。

事實上，日本媒體在1月31日就捕捉到高市左手纏繞白色護腕為自家候選人助選的畫面，而在更早之前，當日本眾議院上月27日公告改選後，高市早苗的右腕就已包上白色護腕。

然而，高市缺席電視辯論，當天下午仍出席在岐阜縣與愛知縣的街頭演說活動，引發在野黨領袖不滿。社民黨黨魁福島瑞穗在X平台痛批，既然高市宣稱這是一場信賴選舉，就應該重新安排黨魁辯論；令和新選組共同代表大石晃子則直言，高市「厚顏無恥的程度破表！」

對此，創設獨立智庫「山猫綜合研究所」的國際政治學者三浦瑠麗在X平台發文指出，高市首相「被責備很可憐」、「明明很努力」的的感受，確實會促使選民投票給自民黨，認為在野黨及其支持者最後的判斷失誤了。

三浦進一步指出，從在野黨對高市「我會努力工作、努力工作、再努力工作」的發言做出反應後，他們始終持續誤判情勢，暗指在野黨的批判方向與民眾的反應存在落差。

針對三浦的貼文，日本網友紛紛留言聲援高市，指她明明已明確說明缺席理由，卻仍招來「逃避責任」或「換做其他職業早就被開除」等批評，而這只會讓人感到違和感。「比起政策本身，更要命的是他們（在野黨）完全缺乏體察別人心情的能力」。

更多太報報導

重演安倍旋風？ 《朝日》民調顯示高市早苗可能奪下逾300席

選前1週！日自民黨領先優勢擴大 「選舉結果影響中國對日態度」

握手握到受傷？日眾院改選倒數1週 高市早苗缺席辯論原因曝