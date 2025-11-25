高市自然生態保育協會慰問南區後備部 感謝守護家園

記者孫建屏／高雄報導

為向戮力執行保衛國家安全的國軍官兵表達敬意，並感謝駐軍維護壽山國家自然公園生態及環境，高雄市自然生態保育協會敬軍團一行10餘人，今（26）日前往南部地區後備指揮部展開敬軍慰訪，受到指揮官王少將及單位重要幹部的熱誠歡迎，雙方在溫馨的交流互動中，增進軍民情誼，也進一步交換生態保育的作法和觀念，為維護山林、生態之美貢獻心力。

高雄市自然生態保育協會理事長李文華指出，每當天然災害或重大意外發生時，國軍義無反顧，苦民所苦，疾民所疾，主動協助地方政府投入防救災工作，並在災後為民眾清理家園，官兵認真努力的身影和成果，國人有目共睹，全力以赴的付出更令人動容，相當值得敬佩，也更能讓人體會國軍在守護家園上的辛苦與重要。

「保護環境不是一個人的事，而是大家的責任。」李文華強調，協會成立一直以來的理念，就是希望讓更多人認識自然、親近自然、尊重自然。在今日敬軍參訪期間，也看到南區後備部致力維護壽山生態，未來協會希望與國軍、市府和壽山國家自然公園管理單位持續合作，推動環境教育、生物多樣性保育，守護好山林，讓下一代共享現今的美好。

高雄市自然生態保育協會敬軍團慰訪南部地區後備指揮部，感謝駐軍官兵在協助地方災害防救及維護生態環境的努力和付出。（高雄市自然生態保育協會提供）