高市與夫將搬入「鬧鬼首相官邸」！她曾怨：沒空打包

國際中心／饒婉馨報導

日本首相高市早苗上任至今已滿2個月，她憑藉著拼勁十足且堅毅的形象，讓民調支持度始終維持在75%的高水位。高市早苗21日透過社群平台宣布，為了強化對緊急事態的應變效率，計畫於年底前搬離國會議員宿舍，正式入住鄰近官邸的首相公邸，引發網友熱議。





高市早苗宣布與夫搬入「鬧鬼首相官邸」！就任滿2個月她曾怨：沒空打包搬家

高市早苗就任至今已滿2個月，宣布自己將與丈夫搬入翻新後的官邸。（圖／翻攝自高市早苗Ｘ）

高市早苗21日在個人X上表示，「就任這2個月來，由於議會行程和外交事務，時間幾乎沒有休息，我每天都在努力工作、力求實現強勁的經濟、強化外交和國家安全，並將應對物價上漲作為首要任務」，她接著寫，「不知不覺中，年底將近，但下週是下一財政年度預算彙整的最後衝刺」，並強調身為「國家經理」的她，即使在年終和新年假期，也不能放鬆警惕，危機管理是國家治理的核心，她宣布「我打算離開熟悉成員的國會議員宿舍，將住所遷至總理官邸」。

日本首相官邸是有名的鬼屋之一，曾在兩起事件中各發生一起刺殺案。（圖／翻攝日本首相官邸官網）

根據外媒 《產經新聞》 、 《NHK》 報導，高市早苗目前與坐輪椅的丈夫、前眾議院議員山本拓海同住於國會宿舍，也因此翻新過首相官邸，增加許多無障礙設施，預計最快（2025）年底將與丈夫一起搬入。不過，這座專供首相居住的古蹟建物，實際上也是日本有名的鬼屋之一，它曾在昭和7年的「五一五事件」及昭和11年「二二六事件」，分別發生一起刺殺案，傳聞公邸夜裡會聽見詭異腳步聲，或是穿軍裝的人影出現，還有傳聞說官邸仍留有當時子彈留下的彈孔。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

