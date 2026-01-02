高市與川普通話 安排今年春季訪美

（中央社東京2日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天在社群媒體X發文表示，她與美國總統川普進行了「意義重大」的通話。應川普之邀，雙方同意著手安排她春季訪美事宜。

高市早苗在X指出，今年適逢美國建國250週年，美國為日本的重要盟邦，她與川普通話對此表達祝賀，雙方確定在目前國際局勢下，日美將保持緊密合作。

她還提及：「在川普總統邀請下，我們也同意協調相關細節，以實現我今年春季訪美行程。這次通話意義重大，我們在新年伊始重申日美同盟將密切協調。」

高市早苗表示：「我期望與川普總統合作，使2026年成為日美同盟邁向歷史新篇章的一年。」（編譯：陳正健）1150102