高市與李強G20峰會「保持距離」 中國為「台灣有事」致函聯合國 日本政府斥責內容「毫無根據」
中日外交爭端在G20峰會悄悄上演，在峰會上，日本首相高市早苗與中國總理李強保持距離。（圖片來源／G20 South Africa/X）
20國集團（G20）各國領袖11月22日在南非的約翰尼斯堡峰會開幕，舉行2天會議，即使美國抵制主辦國，爆發外交衝突，但G20打破慣例，仍在峰會開幕時便通過聯合宣言。
中國致函聯合國，引起日本反駁
中日外交爭端也在G20峰會悄悄上演，在G20峰會上，日本首相高市早苗與中國總理李強保持距離，只是眼神交會，與高市熱情擁抱義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的景象，形成強烈對比。
不只中日在G20峰會零互動，日本官員還譴責中國說法毫無根據。《彭博》（Bloomberg）報導，一位日本官員抨擊中國對高市早苗首相改變日本在台灣問題的立場的說法是「毫無根」，並呼籲兩國加強對話，以防止亞洲兩大經濟體的關係進一步惡化。
中國在周五（11月22日）遞交聯合國一封信函，誓言如果日本膽敢在台灣海峽進行軍事干預，中國將採取堅決的自衛行動。北京正尋求國際社會支持中國對台灣議題的立場，北京認為自由民主的台灣是中國領土的一部分
「我已注意到這封信，裡面提到所謂我國改變立場的說法，完全沒有根據。」日本政府高級發言人小林麻紀（Maki Kobayashi）表示，她上周六（11月22日）在約翰尼斯堡舉行的G20峰會間隙發表講話時說道。
G20峰會不可能成為解決外交問題的場所
中日外交爭端的關鍵的癥結在於，雙方對高市早苗首項的言論的理解有根本上的差異。中國而言，她公開將台海危機與日本可能部署軍隊聯繫起來的言論，偏離數十年來奉行的戰略模糊原則。但是東京政府堅持認為，她只是對一個假設性問題進行答辯，這種內容並未改變日本的立場。
「我們已多次向中方解釋高市早苗首項言論的要點，以及我們一貫的立場。」小林麻紀說道，她接著補充說東京「致力於與鄰國對話」。
G20峰會不可能成為解決外交問題的場所。中國表示，沒有安排高市首相與代表中國出席峰會的李強總理會面，但上周六兩人在合影時僅相隔三人。
為了凸顯雙方的緊張關係，中國官方媒體《大公文匯報》指出，高市早苗「遲到大約一個小時」，進而錯過紅毯入場儀式，官媒猜測日本首相遲到的理由疑似為了選衣服。
據報導，中國也取消原定於本月舉行與南韓、日本文化部長的三方會談計畫。
日相堅不收回台海議題的答辯
在缺乏外交努力的情況下，中日口水戰愈演愈烈。上周五，中國駐日本大使館在社群媒體X發文稱，如果日本採取任何新的侵略行動，中國有權在無需聯合國安理會授權的情況下採取「直接軍事行動」。該貼文引用《聯合國憲章》提到二戰期間「敵對國家」的條款，但是沒有作進一步闡述。
目前不清楚局勢何時才能緩和。這場風波已導致部分中國遊客取消赴日旅遊的行程，北京也禁止日本海鮮等海產品進口。儘管高市表示她已吸取教訓，不會具體說明日本未來可能在何種情況下部署軍隊，但是她拒絕收回11月7日對國會議員答辯的內容。
更令人擔憂的是，中國是日本最大的貿易夥伴，也是日本汽車工業關鍵礦產的供應國。
小林麻紀承認：「中國是重要的稀土來源國。」但她表示，東京一直在努力減少對中國的依賴，台海地區的和平與穩定對國家安全至關重要。
