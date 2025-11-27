高市與賴清德的危險探戈

在中美日領導人習近平、川普與高市早苗的「電話接力」後，賴清德總統出招，除投書《華盛頓郵報》宣布將提出400億美元的追加國防預算以外，更在26日召開國安高層會議，在「賴17條」的基礎上加碼提出「守護民主台灣國安行動方案」。反觀高市早苗則澄清「沒立場認定台灣法律地位」，似比之前的「台灣有事論」表態後撤。

高市在涉台表態上的「一退」，與賴清德在抗中保台上的「一進」，就像是在跳探戈舞一般。兩者究竟是純屬巧合？無意的默契？還是有意的策畫？的確值得深究。

其實，高市的「退」，只不過是虛晃一招的「假退」。她26日表示與台灣「維持著非政府間的實務關係」，看似回到日本的一個中國政策，即只與北京的中華人民共和國政府保持外交關係、日台是非國與國關係。但高市稱「沒立場認定台灣法律地位」則是充滿玄機。

高市口中的「沒立場」並非「沒資格」，如果是後者，則可視為日本否認自己有介入台海的權利。然而，她稱「對台灣法律地位不持立場」，恰恰是從側面認同「台灣地位未定論」。她還表示日方根據《舊金山和約》已放棄對台灣的所有權利及權限，而《舊金山和約》在北京眼中「非法無效」。因此，大陸外交部不接受高市此番解釋在情理之中。

耐人尋味的是，就在中方表態不接受高市的澄清發言後，《華爾街日報》立即發布獨家報導，披露川普與高市通話時，建議她避免在台灣主權問題上刺激北京。美媒透露此訊息，固然源於美方放話操作，形同不再給高市面子，是否與川普對高市後續澄清不滿意有關？

相較於高市的虛晃「一退」，賴清德的「一進」則從兩個方向展開：首先，賴拋出400億美元特別預算案，與其說是向川普示好，不如說是藉由向在野黨施壓的方式，迂迴地向西方「告洋狀」。因為雖然AIT台北處長谷立言在過去1個多月內已密集拜會藍白兩黨主席，但藍白對巨額國防預算仍有保留。賴明知特別預算會引發朝野鬥爭，仍要硬推。

其次，賴清德介紹「守護民主台灣國安行動方案」的談話中，完全不提兩岸交流、對話、談判等詞彙，反觀他在《華盛頓郵報》英文投書中表示：「在民主和自由不可退讓的原則下，我會持續尋求兩岸透過對話化解分歧」，似乎是回應美方期待兩岸對話的立場。賴在英文和中文語境下的不同表態，是否存在如他520就職演說的兩面策略運用？

由此可見，高市和賴清德的「探戈舞」，背後可能是川習通話後，日台高層之間檯面下溝通協調之後的結果，一切跡象都預示著，這場政治風暴才剛剛開始。（作者為智庫研究員）