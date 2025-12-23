高市苓雅清潔隊公辦都更案簽約

▲高市苓雅清潔隊舊址公辦都更案，今日上午由副市長林欽榮代表市府與隆大營建事業公司董事長陳武聰簽約。(圖／高市府捷運局提供)

[NOWnews今日新聞] 高雄市苓雅清潔隊公辦都更案，基地位於三多二路和和平一路口，面積3,452平方公尺，今（23）日與隆大營建事業公司簽約，總投資金額55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，預計打造鄰近輕軌五權國小站，面臨市區三多路核心，兼顧完善公共服務設施、商業營業空間的優質住宅。

▲捷運局長吳嘉昌表示，本案係陳其邁市長上任來，捷運局完成的第8個土地開發簽約案件，基地鄰近輕軌C34五權國小站。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市副市長林欽榮致詞時表示，苓雅清潔隊舊址，因屋齡已超過60年，故捷運局以公辦都更方式開發，除了提供環保局有新的辦公空間外，也提供高齡化社會所需的日照中心，因鄰近輕軌五權國小站，可鼓勵大眾運輸使用並提升周邊公共服務品質。

廣告 廣告

隆大董事長陳武聰致詞表示，感謝有此機會持續投資高雄，建築師介紹本案以「藝文、學園、堆疊」為核心概念，將書本堆疊意象轉化為建築語彙，透過錯層陽台、水平線條與垂直綠化設計，形塑如書頁翻展般的立面節奏，全案將依規劃取得銀級綠建築標章與耐震標章，並導入雨水回收、透水鋪面與多層次綠化設計，朝向低碳、永續與高安全標準邁進。

▲新建築規劃將三多路側退縮留設6公尺人行步道，打造林蔭大道，提供學童至五權國小安全之通學路徑。（圖／高市府捷運局提供）

新建築規劃將三多路側退縮留設6公尺人行步道，打造林蔭大道，提供學童至五權國小安全之通學路徑，並提供居民至輕軌五權國小站舒適的步行空間，鼓勵使用輕軌大眾運輸，臨和平路及英明路側留設街角廣場，提供街區戶外活動空間，並配置商業設施，促進商業發展與串聯，提供街區豐富多樣的生活機能。

高市捷運局長吳嘉昌表示，本案係陳其邁市長上任來，捷運局完成的第8個土地開發簽約案件，基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後將增加400戶、1200人口數之輕軌使用量，另因底層設置商業店鋪及公益設施，亦可鼓勵市民利用輕軌前往，此外市府可分回權利價值權利金挹注捷運建設經費，是高雄市實踐TOD城市的典範之一。

本案的公共與公益設施，包含室内270坪日間照顧中心及室内150坪環保局辦公室等，提供長輩白天的照護服務，包括生活照顧、餐飲服務、交通接送、健康促進活動、文康休閒活動，讓長輩在日間也能獲得專業的照顧和豐富的社交生活，並捐贈一座Ubike2.0車站，以落實大眾運輸導向之捷運城市政策。

目前捷運局即將辦理評選及招商中案件還有捷運R17站A5基地、O9聯合開發案BC基地、前金區後金段等開發案，累積將挹注捷運建設536億元，並透過捷運站周邊土地開發，創造搭乘捷運使用人數，鼓勵市民使用大眾運輸，打造低碳、永續的捷運城市。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高雄輕軌榮獲政府服務獎 吳嘉昌：全齡共融移動地標

高捷黃線主體工程施作 吳嘉昌：確保工安與交維順暢

高捷橘線O4聯開案施工 捷運局：落實工安全速推進