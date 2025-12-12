高市英語讀者劇場比賽 中華藝校五度蟬聯特優

彩排時，學生們專注練習朗讀與肢體穩定度。

高雄市教育局舉辦「英語讀者劇場」比賽，中華藝術學校附設雙語小學以完全自編劇本《消失的芒果之謎》參賽，五度蟬聯這項比賽特優。

參賽的八位學生由點點偵探帶領多位動物角色一同展開調查 透過劇本情節跌宕起伏及角色詮釋，不僅讓學生提高英語學習興趣，更強化他們在英語閱讀理解與口語表達，充分運用語言的溝通本質與能力。