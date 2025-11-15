高市藍營退預算風波延燒 邱于軒籲市府團隊：別再荒廢高雄！

市議員邱于軒表示，退回預算，不是為了杯葛，而是為了警醒，希望這記「當頭棒喝」，能讓市府收心用政，不要再荒廢高雄。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱于軒十五日表示，陳其邁市府今年總預算高達近二千億元，但執行團隊卻擺爛成性。退回預算，不是為了杯葛，而是為了警醒，希望這記「當頭棒喝」，能讓市府收心用政，不要再荒廢高雄。

邱于軒說明為何要退回這次的高雄市總預算。她說，中央這次大幅削減一般性補助，但陳其邁市府不但未對市民說明，也未積極爭取或抗議，反而傾向以「舉債」面對。如今高雄人均負債已是全國第一，這樣的財政紀律，對市民極其不負責任。

廣告 廣告

邱于軒指出，市府各局處施政亂象叢生：經發局涉廠商私相授受遭監察院糾正；水利局為護航廠商竟創「合法但未申請」奇談；都發局洩密導致議員被業者威脅；民政局動員基層公務員充當網軍；新聞局甚至用新聞稿公然抹黑議員。

邱于軒強調，這些荒腔走板的作風，充分顯示市府已偏離正軌。一個負責任的市府應當與議會理性溝通，而不是動輒嗆聲、視議會如無物。就如里長所言，陳其邁市長似乎因無連任壓力而鬆懈，該做的不做。

她以大寮為例說：中庄公園遲遲未開放；民昌街工程一再延宕；運動公園游泳池拆除未諮詢地方民意；反而強徵民眾不同意的土地。

邱于軒再提到林園：教育局吃案影響孩童受教權；小港林園線期程一再延宕；沿海路規劃凌亂，路面如畫布；空污問題毫無改善。