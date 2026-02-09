高市行情主導日本半導體復甦戰略! 半導體、軍工五大概念股出列

日本首相高市早苗2月8在自民黨競選總部，針對國會改選壓倒性勝利發表談話。路透社



日本首相高市早苗領導的自民黨在8日大選中贏得壓倒性的勝利。聚焦日本市場策略，投信法人表示，高市早苗的核心策略將以強化國家競爭力，民生支持為兩大主軸，可留意國防軍工、能源基礎、高科技半導體、民生消費、金融支撐五大概念股為題材。

高市早苗已在社群平台X轉貼川普先前力挺的發文，表示衷心感謝川普總統支持，期待今年春天訪問白宮，並繼續與川普攜手合作，進一步加強日美同盟。外資點名，高市早苗大勝將讓高市交易策略再度升温，預期日本通膨將延續，固定收益市場看跌，股市看漲，日本央行將捍衛日圓160元關卡。

投信法人分析高市戰略，透過政策與投資共振，將主導日本半導體復甦戰略。此外，相關政策題材涵蓋國防軍工、能源基礎、高科技半導體、民生消費、金融等五大面向，因此可留意三菱重工、川崎重工、NEC、富士通、三菱電機，關西電力、東京威力科創、信越化學、愛德萬測試、味之素、LAWSON，東京海上的相關個股。

