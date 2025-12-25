高市衛局深入社區 推動防詐安心宣導

高市府衛生局近日結合新高雄助產師公會林麗英理事長，安排心理師及公衛護理師走入菜市場、公園等民眾熟悉的生活場域，透過民眾聽得懂、感受得到的社區宣導方式，將防詐與心理支持的觀念帶到民眾身邊，期盼讓民眾在日常生活中就能理解相關資訊，並知道在需要時不必獨自承擔，可以向專業人員尋求協助，從「防詐」到「安心」，逐步深化守護民眾的社區防護網絡。(見圖)

衛生局今(廿五)日說明，在市場宣導時，有民眾分享自己曾遭遇「一頁式詐騙」，收到未曾訂購的商品卻被要求付款，因而造成金錢損失，雖然事件已過，仍持續感到不安與自責，甚至影響睡眠；透過現場心理師與公衛護理師的關心與說明，向民眾解釋「很多人在被騙後都會睡不好，一直反覆想著『怎麼會是我』，這其實是很常見的反應，可以找人聊聊，不需要自己一個人撐著」，民眾才逐漸理解，遭遇詐騙後出現情緒困擾是普遍的心理反應。同時，也進一步向民眾說明相關心理支持資源，包含可撥打一九二五安心專線，或高市府衛生局心理諮詢專線○七-七一六一九二五，鼓勵民眾在需要時主動尋求專業心理支持與協助。

衛生局表示，社區是心理關懷與防詐的第一道防線，而第一線專業人員更是民眾最容易接觸、也最信任的重要支持力量；透過貼近生活的語言，清楚傳達防詐觀念，並兼顧情緒理解與心理支持，深入社區進行宣導，有助於降低民眾的心理壓力與求助門檻，願意主動開口求助，是一種自我照顧行動，更是面對困境時最勇敢的選擇；並呼籲民眾，若發現身邊親友在遭遇詐騙後出現明顯情緒低落、退縮或無助等情形，可主動關懷陪伴，並協助其連結相關心理支持服務。