高市衛局首度完成碳健檢 獲頒外部查證聲明

為響應二○五○淨零排放目標，高市府衛生局今(十三)日表示，已完成二○二四年度溫室氣體盤查，並成功取得國際公信機構BSI（英國標準協會）的外部查證聲明，是高雄市各公部門第三家成功取得國際認證機關；這份「碳健檢報告」不僅展現了衛生局透明管理碳排放的決心，更為高雄市公共衛生體系的綠色轉型立下重要里程碑。(見圖)

衛生局指出，二○二四年被訂定為溫室氣體盤查基準年，旨在透過科學量化手段，確實掌握衛生行政業務中的排放源，這次盤查組織邊界為衛生行政大樓及長照中心一至三樓東側及十樓；根據報告結果，衛生局二○二四年全年度溫室氣體總排放量為一千五百八十二.二一○公噸CO2e，最主要的排放來源為「能源間接排放」（外購電力），佔總量約66.7%，顯示辦公空間的電力節約將是未來減碳的核心方向。

有別於一般行政機關，衛生局特別針對公衛業務特性進行深度盤查。在直接排放方面，除公務車輛，亦盤查防疫相關業務，將登革熱防疫噴藥作業所使用的汽油噴藥機納入監測；此外，在供應鏈管理上，報告也涵蓋了疫苗運輸、登革熱快篩試劑配送以及感染性醫療廢棄物的清運與焚化處理，確保在守護民眾健康的同時，也能精確計算出每一份公衛資源對環境產生的影響。

衛生局這次盤查嚴格遵循ISO 14064-1:2018國際標準，針對電力、水資源、員工出差等活動進行全方位評估，衛生局表示，透過這次查證不僅建立了一套可信賴的碳排資料庫，更履行了對環境永續的承諾，目標是於二○三○年達成減量30%，並全力衝刺二○五○年淨零排放，接軌國際標準，落實永續承諾。

未來衛生局將依據盤查結果，實施滾動式調整的減量方案，除了強化大樓節能設備外，也將評估防疫物資的綠色採購與運輸優化，展現高雄市醫療機構執行節能減碳淨零決心，期望在專業醫療衛生的基礎上，疊加環保意識，未來將透過具體行動，帶領相關公私醫療機構，攜手響應淨零碳排永續目標，讓高雄成為一個既健康又永續的適居城市。