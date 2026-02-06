高市衛生局出包一籮筐 藍黨團怒批綠包庇：會被選民記住

高雄市議會6日舉行臨時會審查年度總預算，國民黨團批，衛生局去年至今接連爆發誇張出包，綠黨團卻不惜「甲級動員」也要護航。圖為高雄市衛生局示意圖。（任義宇攝）

高雄市議會今（6）日舉行臨時會審查年度總預算，國民黨團表示，衛生局去年至今，接連涉及性侵、霸凌、檢驗出包等誇張案件，應全數刪減局長特支費予以警惕，綠黨團卻不惜「甲級動員」也要護航，批評荒腔走板行為「將會被選民記住」。

高雄市衛生局近年出包案例不斷，接連發生高層涉及職場霸凌，甚至是性侵弱勢少女等誇張案件，就連食品安全檢驗，都曾因數值設定錯誤，誤檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，引發全台食品業軒然大波。

國民黨高雄市議員陳麗娜認為，衛生局連續誇張出包，局長黃志中應負起政治責任，在預算執行上原先希望透過特支費部分刪減給予警惕，民進黨團卻不惜「甲級動員」也要護航，令人質疑這樣該怎麼對社會大眾交代。

國民黨團幹事長許采蓁表示，市府也有其他局長因為督導不周，或行為爭議被刪減部分特支費，但只有衛生局在發生性侵、霸凌、檢驗烏龍後，會有民進黨團動員強力護航，原來對民進黨來說，督導性侵、檢驗失誤破壞企業商譽都不需要有人負責，甚至比局長在議事廳裡接電話還不嚴重，怒批「今天所有舉手支持的議員們都該被選民記住」。

黨團總召黃香菽則說，原先國民黨團認為連續發生兩件全國級的重大事件，應全數刪減局長特支費給予警惕，經協商後也願意讓步，僅刪減1／3，民進黨竟然還為了連續出包的局長甲級動員，為了等待民進黨團議員全數到場，讓議事廳空轉從早上11點多等到下午2點，展現民進黨團用盡手段，也要護航，實在是吃相難看。

