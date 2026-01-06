高市衛生局前執行秘書性侵未成年少女 陳其邁：嚴重違反專業倫理

針對高雄市衛生局「心衛中心」苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌性侵未成年少女，高雄市長陳其邁今天受訪表示，何建忠的行為嚴重違反專業倫理。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市政府衛生局「心衛中心」苓雅分區前執行秘書何建忠，被控涉嫌利用職務之便，誘騙一名列為輔導個案的16歲少女性侵得逞，事件曝光後引發各界撻伐；高雄市長陳其邁今天（6日）首度對此事做出回應表示，何建忠的行為嚴重違反專業倫理，這起事件不僅是對被害者的傷害，更是對於在「社安網」工作的工作夥伴來說是非常大的打擊。（溫蘭魁報導）

高雄市政府衛生局「心衛中心」苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌性侵未成年少女，甚至透過同樣在衛生局服務的妻子查詢案件的偵辦進度，諷刺的是，何建忠還曾經獲得衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚。

將代表國民黨參選下屆高雄市長的立委柯志恩與多名國民黨高雄市議員痛批高市府團隊螺絲掉滿地，「社安網」淪為「狩獵網」，要求高雄市長陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中應立刻下台。

陳其邁6日在市政會議前接受媒體聯訪，首度針對此事做出回應：「所以何員的行為真的是嚴重的違反專業的倫理，以及社會對於我們社會安全網工作人員的一個信賴，真的是非常非常的不應該。」

陳其邁說，事件發生後，高雄市衛生局、社會局以及社會安全網都充分的跟檢察機關合作，釐清相關案件，同時，也站在保護被害人避免二次傷害的立場，全力補足社會安全網的漏洞。

◆《中廣新聞》提醒您

◎遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案