高市衛生局坦承全聯台灣鯛魚排檢驗烏龍

衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）召開記者會坦承全聯台灣鯛魚排檢驗烏龍 （衛生局提供）

高雄市衛生局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」惹議，衛生局經內部調查發現檢驗科內部儀器 電腦設定遭更改導致檢驗值錯誤，致檢驗結果將合格誤為不合格，衛生局今坦承人為疏失並鄭重致歉， 強調本案為為單一事件並已主動移送檢調釐清。

衛生局長黃志中率副局長潘炤穎檢及驗科長林學慶在局內召開記者會說明事件原委。

衛生局說明，台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，經查檢驗科儀器品管紀錄皆正常，但檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」。

廣告 廣告

衛生局又說，此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

衛生局今也向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查釐清事件原因，以及操作人員為故意或過失，應負之責絕不迴避。