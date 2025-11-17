高市衛生局廣設628處長照守護站 長照資源掃QR code即可申請

為讓有長期照顧需求的民眾能更快速獲得協助，除撥打長照專線一九六六，高市衛生局全國首創於社區設置「長照守護站」，建置多元長照申請管道，截至今年十月已有三十八區衛生所、八十家醫院、五十八家居家護理所、四百四十四家診所、三家社區藥局及五家物理治療所設置，總計達六百二十八處；民眾只要手機掃描QR code，填寫基本資料及聯絡電話後由照顧管理專員連繫到宅評估即可申請，已有超過一千五百位民眾藉此獲得服務，提供民眾就近及便利的長照服務資源。(見圖)

衛生局今(十七)日說明，「長照守護站」設置目的是為讓有長照需求民眾於醫院、診所或是居家護理所等處所就診時，能獲得即時的長照服務諮詢及線上快速申請，加強在地性與就近方便性；曾有民眾葉小姐因母親為失智症且行動不便，今年四月在設有長照守護站的診所就診，經醫師建議同時申請長照服務，之後到日間照顧中心獲得專業照顧，精神及食慾改善，進而期待每日至日照中心活動，家屬獲得喘息時間，照顧壓力和負荷也大幅減輕。

截至今年十月，高雄市六十五歲以上人口約五十六萬一千人，佔全市人口20.63％，推估失能人口約十一萬六千餘人，高市府積極布建長照資源，服務涵蓋率自一一一年68.8%提升至一一三年88.37%，六都排名第三，目前使用各類長照服務給付人數約九萬三千餘人。

衛生局提醒，六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、身心障礙者或五十歲以上失智症患者，有吃飯、洗澡、如廁、行走、穿脫衣物及身體移動困難等情形，需要長照服務時可就近利用「長照守護站」當面諮詢、掃描QR code或撥打長照專線一九六六，衛生局長期照顧中心官網（https://gov.tw/GkT）申請，由專人到宅評估，協助媒合照顧資源，並讓照顧者獲得適當休息。