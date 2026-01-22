高市衛生局推「精神復元地圖」 整合社區資源陪伴走向復元之路

高市衛生局推動「精神復元地圖」，整合社區資源陪伴走向復元之路。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為協助精神康復者及其家屬在病情穩定後，能更順利銜接社區生活與支持服務，高雄市衛生局持續整合全市心理健康資源，建置「精神復元地圖」，將精神醫療、精神復健、社區家園及病權團體等資訊一次整合，讓民眾能快速查詢住家周邊可使用的資源，在需要協助時不再感到徬徨無助。

衛生局指出，精神疾病的照顧不只是看診與服藥，更重要的是在病情穩定後，能慢慢找回生活節奏，對許多精神康復者與家屬而言，最大的困難往往不是治療本身，而是面對「接下來該怎麼走」、「身邊有哪些資源可以幫忙」的迷惘與不安；該局透過「精神復元地圖」，希望降低尋求協助的門檻，減少焦慮與不確定感，讓支持更即時到位。

例如，阿華（化名）因憂鬱症影響工作與生活，在病情逐漸穩定後，卻一度不知道該如何重新開始，家人雖想陪伴協助，卻不清楚住家附近有哪些合適資源。

在衛生局人員引導下，透過「精神復元地圖」查詢社區復健服務，順利銜接至鄰近的社區復健中心，在專業團隊陪伴下，阿華逐步調整生活作息、重拾信心，並進一步銜接職業重建服務，順利回到熟悉的工作環境，也讓家屬安心不少。

目前高雄市共有23家精神復健機構，由職能治療師、社工、護理師等專業人員，提供生活技能訓練、情緒支持、人際互動、社區適應及就業輔導等多元服務，協助精神康復者逐步恢復獨立生活能力，重返社會、融入社區，歡迎有需要的市民朋友與家屬，致電高雄市衛生局社區心理衛生中心（07-713-4000分機5415），或透過「精神復元地圖」（ https://gov.tw/tH7 ）查詢相關資源，讓支持就在身邊，一起為心理健康努力。