高市衛生局查鯛魚排禁藥搞烏龍 雲林縣府：支持業者提賠償

高雄市衛生局「誤檢」全聯台灣鯛魚排，今（4）日坦承是人為錯誤致歉。而雲林縣政府表示，對於高雄衛生局的錯誤，導致消費者對雲林水產品產生疑慮，及造成業者權益受損事件，縣府全力協助業者維護商譽，並支持業者提出必要的賠償要求。

雲林縣政府農業處表示，高雄市衛生局既已對外說明承認檢驗值，是因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」，縣府即通知養殖戶解除魚塭的移動管制，同時會協助口湖漁業生產合作社恢復商譽，倘業者擬提起國家賠償追討財損，縣府會提供協助與輔導。

雲林縣政府續指，本縣衛生局接獲高雄市衛生局通報後，隨即掌握水產物的生產供應者魚塭，並於本月1日派員到養殖池採檢魚體、養殖池水質、底泥和飼料等送交台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢驗，並對於在養的台灣鯛進行移動管制。

雲林縣政府說明，SGS於今日告知魚體檢驗結果為「未檢出」，底泥等檢體報告則稍後會出爐，本縣以最嚴謹的態度調查，確保全民食安。

責任編輯／洪季謙

