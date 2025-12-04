高市衛生局檢驗大翻車 承認全聯「台灣鯛魚排」未檢出動物用藥

高雄市府衛生局局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科科長林學慶（右）。（圖／高雄市府衛生局）





高雄市府衛生局日前宣布，在全聯福利中心路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，於11月26日檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，而該產品是由雲林縣口湖漁類生產合作社提供。消息一出引起消費者恐慌，並掀起退貨潮，「台灣鯛魚排」供貨商亦成眾矢之的。但相關事件今（4）日卻傳出大逆轉，高雄市衛生局召開記者會，坦承經內部調查後，發現檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，實際上被檢測的「台灣鯛魚排」，正確結果應為「未檢出」恩氟喹啉羧酸。衛生局已主動移送檢調，釐清此檢驗結果究竟是操作人員為故意或過失。

高市衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

高市衛生局今（4）日向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

