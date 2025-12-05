高市衛生局檢驗鯛魚排出包 陳其邁親道歉：懲處層級至少副局長

高雄市衛生局檢驗鯛魚排出包， 陳其邁親道歉，表示將追究相關主管責任，目前懲處層級至少會上到副局長。 圖：高雄市政府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市政府衛生局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，證實因檢驗科內部電腦設定條件遭更改，致使最終檢驗計算誤為「不合格」，衛生局局長、副局長、科長昨天道歉並主動移送檢調釐清，市長陳其邁今(5)日受訪表示將追究相關主管責任，目前懲處層級至少會上到副局長。

陳其邁首先對全聯及雲林的養殖業者，因為衛生局檢驗錯誤道歉，他表示真的非常不好意思，事件起因於一位操作的同仁，違反標準作業程序，很罕見更改電腦後台的相關參數的設定，而將數值放大10倍，這種疏失錯誤是非常不應該，所以他們也立刻移送檢調單位，希望藉由司法的調查，來釐清到底是故意或者是疏失，來釐清整個事件的真相。

他表示，其次，他要嚴厲地要求衛生局，必須追究相關人員的責任，也應該把藥物的相關的檢驗平台，重新校正標準化，再進行其他藥品的檢驗，來維持整個藥品檢驗的相關的最嚴格的標準作業程序；第三，衛生局也立刻應該要跟我們的養殖戶以及全聯聯繫，負起所有賠償的責任。

陳其邁再次表達誠摯的歉意，希望衛生局未來在執行相關的檢驗工作，務必要落實相關的檢驗標準作業程序。尤其當樣本有疑慮的時候，更應該再重複，或者是在來做整體的系統的檢驗。他說，今天 FDA 也會陪同衛生局來做相關的包括整個儀器標準化跟相關的校正工作。希望衛生局能夠記取這一次教訓，落實整個檢驗標準跟資訊透明，對這一次的事件，他還是再一次表達歉意。

陳其邁指出，其它如果在技術上有什麼問題的，因為昨天警方也找到該位同仁，就他的了解，現在這個案件，也都在偵辦中，他們也尊重檢調調查。

衛生局經過兩次檢驗才公佈數據，是有依循過去 SOP，但為什麼這一次沒有辦法在第一時間就發現電腦設定錯誤？目前看起來就一個人員的操作錯誤，只有他需要負責嗎？陳其邁說，在追究責任上當然也必須連同相關主管，跟所有檢驗程序人員，因為核發相關的主管同仁，當然也負有督導責任。

衛生局副局長潘炤穎表示，關於複驗這個部分。在剛剛市長的解釋很清楚說到，檢驗方法是有它的標準作業，特定反應機制之下，特定的時間、特定的設定、特定的溫度等等。在依據的標準作業數裡面都有明確的規範，任何的更動事實上都是違反所謂標準作業程序。

第二點，在昨天在說明的同時也特別強調，即便批次檢驗，但是因為相關的慣性，在第二位同仁沒有去核實這些程序是不是有被更動的狀況之下，也就照之前的設定的這些條件，就之前的錯誤設定條件繼續檢驗，當然，得出來的結果也會是一個錯誤的結果，因此在程序疏失上面，第二位同仁也應該要去覆核，而沒有完全做到的事情，這部分在整個案情釐清當中，會一併提供檢警這邊去進行釐清。

潘炤穎說，根據整個系統的回溯裡面，至少在2025年並沒有特殊的檢出異常狀況，所有的設定條件是按照標準程序。這個部分，由於這個案件涉及的層面比較廣大，所以這一部分他們主動移請檢警這邊協同偵辦；目確定其他39項產品，應該都有這個研究助理經手的狀況，依他們仔細核對過相關的這個作業程序，以及後台檢驗的條件設定是沒有問題的。

陳其邁再補充說明，一般在執行檢驗，會在實驗室裡面來做這個所謂的QC，包括對照組，整個跟儀器的校正，這個是檢驗的部分。這一次是比較屬於罕見的，在電腦後台去更改「恩氟喹啉羧酸」這個藥品的參數，檢查這台電腦的設定更改紀錄，過去也沒有，是在這一次的更改設定。所以是較罕見的狀況，但是為了什麼原因，這位人員要去更改，現在檢調在做調查。

