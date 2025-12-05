高市衛生局毒鯛魚烏龍案 最高懲處層級到副局長

高雄市衛生局查獲毒鯛魚排，後經證實為烏龍事件，對此，衛生局長黃志中5日受訪表示，究責部分最高層級會到副局長，至於求償部分則依照國賠處理。（洪浩軒攝）

高雄市衛生局查獲毒鯛魚排，後經證實為烏龍，坦承是儀器檢驗條件遭人為設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍。外界關注此次烏龍事件高市府的處分範圍，對此，衛生局長黃志中5日受訪表示，究責部分最高層級會到副局長，至於求償部分則依照國賠處理。

黃志中還原當時檢驗過程，他表示，檢驗機器並沒有出問題，因檢驗報告公布後，產品必須下架回收，當時業者就提出相關質疑，衛生局再去重新檢視所有流程，包括報告產出的控制條件等，並於4日發現是電腦後台檢驗條件遭到更動所致。

黃志中指出，由於電腦都會紀錄操作人員的相關資料，所以非常確定問題出在該名操作人員上。鯛魚排檢驗發現問題後，有派不同人員實施覆核，但覆核人員按照慣性操作，並未檢視設定參數，所以導致重複錯誤，這屬於他們的疏失。

針對後續究責部分，黃志中說，該名操作人員到案後已承認錯誤，究責不會只針對操作人員的疏失，相關主管也會究責，最高層級到副局長。至於面對求償部分，將會按照國賠，應該負責就負責。

