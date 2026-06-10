高市衛生局澄清教師就醫爭議 強調無強制住院、社安網依法介入
針對高雄市林姓國小教師近日就醫過程引發外界關注與質疑，高雄市政府衛生局10日說明，經查相關紀錄後確認，本案並無外界所稱「強制住院」情事，個案係因多次被通報具有高度自殺風險，經社會安全網危機介入團隊啟動保護機制，並由專業醫療團隊評估後，在本人同意下協助就醫及接受住院治療。
衛生局表示，該名個案自6月2日起即陸續被通報為具有高度自殺意念個案，6月3日下午又接獲高雄市某地區醫院及外縣市醫學中心通報。由於個案多次拒絕社區心理衛生中心自殺關懷訪視員聯繫與關懷，基於保護當事人生命安全考量，心理衛生中心於6月4日啟動社會安全網危機介入團隊，並聯繫相關專業醫療團隊進行應變處置。
衛生局指出，經現場精神衛生專業人員進行風險評估後，確認個案具有高度自傷風險，並在取得其同意下，由相關人員陪同前往醫療院所接受進一步評估與治療。
根據衛生局說明，個案於本月初曾向外界提及有燒炭及跳樓等自殺計畫，且已有多次就醫紀錄，不論在高雄市或外縣市醫學中心，皆被評估為高風險自殺個案。針對網路流傳的約束照片，衛生局澄清，照片所示情況並非發生於高雄市醫療院所，而是在先前外縣市醫學中心急診就醫期間所進行的暫時性保護約束措施，呼籲外界勿以訛傳訛。
衛生局強調，本次住院治療過程均依循相關醫療程序辦理，經醫療團隊充分評估與說明後，個案及家屬皆已知情並同意住院治療的必要性，現場完成相關文件簽署後辦理住院收治，因此並不符合強制住院要件。住院期間由醫療團隊提供完整照護，個案已於6月9日下午出院返家休養。
衛生局進一步表示，社會安全網危機介入團隊於整體處置過程中，包括風險評估、送醫及後續安排，皆有向個案清楚說明並取得同意。至於個案病情、診斷及醫療處置內容，基於病人隱私及醫療倫理，相關細節不宜對外公開。
全國自殺防治中心主任黃敏偉表示，面對具有自殺風險的個案，最重要的是提供穩定且持續的支持與治療環境。為避免外界過度關注造成心理壓力，呼籲社會大眾給予當事人充分休養空間，避免不必要的打擾，同時也期盼個案持續配合社會安全網關懷機制與規律接受專業治療，以利身心狀況穩定恢復。
※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。
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