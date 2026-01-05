高市衛生局爆性侵案藍嗆局長下台 林岱樺籲留任推動改革

高市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠爆出性侵醜聞，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺5日表達立場，強調支持黃志中留下推動制度大改革。（林岱樺提供／洪浩軒高雄傳真）

高市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠爆出性侵醜聞，藍營多位議員要求衛生局長黃志中下台負責，對此，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺5日表達立場，強調支持黃志中留下推動制度大改革，這並非護航，而是要求其「戴罪立功」。

林岱樺指出，黃志中過去半年的沉默並非畏縮，在「透明」與「生命」的抉擇中，他選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命，避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草。

「這種心境我感同身受」。林岱樺直言：這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底。她認為這不是行政態度的問題，而是守護生命的良知問題。黃志中寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。但對於監督機制失靈，她要求黃志中必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級，限期交出改革成績單，戴罪立功。

另外，林岱樺提案建議開設「第三方申訴專線」守護受害者，她表示，對於嚴重的犯罪與體系失靈，絕不能試圖淡化傷害。由於受害者可能不只1人，因此她希望高市府開設「受害者申訴專線」，並全面引入「第三方民間諮商力量」介入輔導。

