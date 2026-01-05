高市衛生局狼官性侵列管少女！林岱樺憂受害者不只1人 開第一槍發聲

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，立委林岱樺昨（4）日一早展開車隊掃街行程，她在出發前主動回應近日震撼社會的高雄市衛生局性侵案件，成為4位初選角逐人選中，第一位公開發表評論並向受害者喊話的參選人，她表示「你不會是單獨的，你不會是孤單的，岱樺會願意陪你走完這一程，站在你旁邊。」直言這起性侵案件是社會安全破口的警訊。

林岱樺指出，這起涉及少女的重大性侵案，凸顯社會安全網出現嚴重破口，對任何一個城市而言，都是必須嚴肅面對的警訊。她表示，自己最在意的是，是否還有受害者因恐懼而選擇噤聲、獨自承受創傷，她語氣沉重地向潛在受害者喊話：「你不會是單獨的，你不會是孤單的，岱樺願意陪你走完這一程，站在你旁邊。」她強調，初選固然重要，但任何政治行程都不該凌駕於市民的安全與尊嚴之上，這也是她在車掃出發前，選擇先談此案的原因。

回顧案情，高雄市衛生局心衛中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便，違法查詢通報個案的個人資料，並從中篩選出一名16歲少女，透過LINE接觸對方出面，在去年6月30日將少女載往汽車旅館強行性侵，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易。檢方依強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月。目前案件仍在審理中。

而何建忠得知自己被告後，竟還透過任職於社會局的妻子查詢強暴案偵辦進度。對此，高雄市政府社會局回應，何建忠妻子因涉洩密已記二大過並解聘；另針對何建忠涉違反兒少法第49條，最高可處60萬元罰鍰並公告姓名；其違反社會工作師法第17-1條部分，已送交高雄市社工師懲戒委員會審議，最重恐遭廢止執業執照與社會工作師證書。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

