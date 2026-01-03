高市衛生局竟藏惡狼！他揭數據轟綠執政社會安全網越破越大

高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便，從內部系統鎖定一名輕生通報少女，誘騙對方見面後載往汽車旅館性侵得逞。高雄地檢署偵結後提起公訴，並向法院求刑10年6月。國民黨青年部前主任陳冠安列出數據，砲轟民進黨執政進入第10年，台灣的社會安全網越破越大。

陳冠安今（3）日在臉書指出，何建忠案不只是單純犯罪，背後更潛藏高市府層層疏失，手握公權力的公務員可以為所欲為，沒有任何把關機制，甚至在事發後，任職社會局的何妻還將少女的報案進度私下傳送給何男，此舉令陳不禁質疑，如此嚴重的連環行政監管疏失，高雄市政府有道歉嗎？陳其邁有表態嗎？「沒有。只由衛生局來回應表示已解聘何員」。

廣告 廣告

陳冠安進一步表示，民進黨執政進入第10年，台灣的社會安全網越破越大，以性侵被害人數來說，2023至2024年分別為5630和5566人，是警政統計從2002年以來，歷史前二高；對比馬英九卸任前，2015年的3876件，10年裡，性侵被害人數成長1.43倍，若細分年齡層，無論是0至5歲，還是6至11歲，2024年的性侵被害人數，都是統計新高，「如此可怕現象，賴清德關心嗎？改善了嗎？顯然沒有」。

陳冠安說2025年光是統計到11月的性侵被害人數，就已達5626人，加上12月數據，必然會超越2023年，成為統計新高，而翻開「強化社會安全網計畫2.0」的性暴力防治內容，賴清德的重要政見希望工程，重視預防勝於治療，因為藉由通報讓公部門得以及早介入，才能防止更大危害之產生，但諷刺的是，陳其邁市府卻向賴總統示範了，性暴力防治工作，在沒有妥善監管之下，通報之後可能產生的更大危害。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

【看原文連結】