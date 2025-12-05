高市衛生局藥檢出大包 陳其邁道歉了

針對高市衛生局藥檢出包，市長陳其邁致歉「會做好相關懲處」。

高雄市衛生局出大包，針對日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現係因「設定條件遭更改」，屬「人為錯誤」，衛生局指出，該錯誤導致檢驗值被放大10倍，對此，高雄市長陳其邁今天（5日）致歉，強調疏失錯誤不應該，相關人員已立刻移送檢調，也要求衛生局要追究責任，同時與養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

針對衛生局藥檢出包，陳其邁今日表示，他首先對全聯及養殖業者因為檢驗錯誤道歉，非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。

陳其邁表示，他也要求衛生局要追究責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

陳其邁表示，當樣本有疑慮應該要複驗釐清，希望衛生局記取這次教訓落實檢驗標準及資訊透明，對此再次表達歉意。

針對相關懲處，陳其邁說，在追究責任同時會連同相關主管及人員，凡負有督導責任的都會一併懲處。



