高市衛生局藥檢搞烏龍 陳其邁道歉：這種錯誤「非常不應該」

全聯「台灣鯛魚排」先前遭高雄市衛生局檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，事後經內部調查發現，是檢驗人員違反標準作業程序，更改電腦後台參數設定，導致檢驗數值被放大10倍，正確結果應為「未檢出」，衛生局已對業者道歉並將全案移送檢調。高雄市長陳其邁今（5）日就此事對外說明，並向全聯及雲林養殖業者致歉，坦言這種錯誤「非常不應該」。

陳其邁表示，事件起因於一名檢驗操作同仁違反標準作業程序，更改電腦後台相關參數設定，造成檢驗數值被放大10倍，導致結果被判讀為不合格，市府因此已將案件移送檢調，希望藉由司法調查釐清究竟是故意還是疏失，還原整體事件真相。他說，會嚴要求衛生局追究相關人員責任，將藥物檢驗平台重新校正、標準化後，才能再進行其他藥品檢驗，以維持最嚴格的標準作業程序。

陳其邁指出，衛生局應立即與養殖戶及全聯聯繫，負起所有賠償責任。未來在執行檢驗工作時，樣本一旦有疑慮，更應重複檢驗或進行整體系統檢查。陳其邁說，食藥署今日也會陪同衛生局進行儀器標準化與校正，希望衛生局記取這次教訓，落實檢驗標準與資訊透明。他也提到，警方已找到相關操作同仁，案件正在偵辦中，後續將連同主管及檢驗程序人員一併追究責任，其餘技術與程序細節則由衛生局對外說明。

