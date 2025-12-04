高市衛生局誤檢大出包！國民黨議會黨團轟荒腔走板：局長應負政治責任

國民黨高雄市議會黨團嚴厲譴責，痛批陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，已經到了毫無公信力的地步。（圖/國民黨高雄市議會黨團提供）

日前發生全聯「台灣鯛魚排」檢出禁用動物用藥「恩氟喹啉羧酸」事件，豈料今（4日）案情逆轉，高雄市衛生局坦認誤檢，並稱是人為電腦設定錯誤，導致檢驗值被放大10倍。對此，國民黨高雄市議會黨團嚴厲譴責，痛批陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，施政荒腔走板、錯誤一件接一件，已經到了毫無公信力的地步。

國民黨議會黨團幹事長許采蓁指出，這起檢驗烏龍事件簡直是不可思議的低級錯誤。衛生局昨日新聞稿面對業者自清的檢驗報告時，態度傲慢強硬，甚至以「不同檢體」暗示業者混淆視聽，結果不到24小時就被自己打臉，證明根本是內部控管失靈。

許采蓁指出，這種根本是先射箭再畫靶，草率發布不實訊息的行為，不僅重創廠商商譽，更讓無辜漁民的心血付諸流水，甚至引起全台民眾恐慌，如今市府僅有一句致歉，全台人民和企業的損失難道是一句道歉就能打發的嗎？

國民黨議會黨團書記長白喬茵怒批，此次衛生局的烏龍事件並非單一個案，而是市府團隊誠信破產一連串荒腔走板的縮影。回顧近期市府為了護航，竟捏造虛假的新聞稿攻擊在野黨立委，將行政機器淪為政治打手，甚至在議會質詢期間，局處被抓包提供兩種不同數據，事前「打草稿」欺騙議員，公然藐視議會監督。

國民黨議員邱于軒痛批，從「造假新聞抹黑立委」、「備詢說謊欺騙議員」，到如今「烏龍檢驗栽贓良民」，顯示高雄市政府從上到下已經習慣性說謊、傲慢囂張，連講求科學證據的食安檢驗都能搞出這種大烏龍，市民還能相信市府發布的任何訊息嗎？

國民黨議員陳麗娜也質疑，衛生局還錯殺了多少事件？不嚴謹的檢驗是整個衛生局人謀不臧下所導致。官方的烏龍可能產生一個公司一個產業的危機，但高雄市衛生局竟在第一時間點想用不同檢體的說法來掩飾自己的不嚴𧫴，深表遺憾。

陳麗娜也怒批，上樑不正下樑歪，在陳市長領導的團隊重視表面功夫，視民為無物，還有多少單位在這様的管理下被錯裁罰了？不禁令人起疑。

國民黨團強調，早上總召黃香菽才語重心長規勸市府團隊要拴緊螺絲，好好做事，晚上就出大包，「市府一連串的謊言與疏失，已經嚴重摧毀市民的信任」。呼籲針對此次事件，陳其邁不應再躲在幕後，應出來公開向全體國人及受害業者道歉，衛生局長更應負起政治責任，不能只拿基層開刀了事。

國民黨團最後強調，接下來的分組審查國民黨議員會強力審查、為市民監督把關，市府應該停止一切政治操作回歸專業行政，不要再讓「高雄式烏龍」成為全國笑柄。



