高市衛生局誤檢大出包！國民黨議會黨團轟荒腔走板：局長應負政治責任
日前發生全聯「台灣鯛魚排」檢出禁用動物用藥「恩氟喹啉羧酸」事件，豈料今（4日）案情逆轉，高雄市衛生局坦認誤檢，並稱是人為電腦設定錯誤，導致檢驗值被放大10倍。對此，國民黨高雄市議會黨團嚴厲譴責，痛批陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，施政荒腔走板、錯誤一件接一件，已經到了毫無公信力的地步。
國民黨議會黨團幹事長許采蓁指出，這起檢驗烏龍事件簡直是不可思議的低級錯誤。衛生局昨日新聞稿面對業者自清的檢驗報告時，態度傲慢強硬，甚至以「不同檢體」暗示業者混淆視聽，結果不到24小時就被自己打臉，證明根本是內部控管失靈。
許采蓁指出，這種根本是先射箭再畫靶，草率發布不實訊息的行為，不僅重創廠商商譽，更讓無辜漁民的心血付諸流水，甚至引起全台民眾恐慌，如今市府僅有一句致歉，全台人民和企業的損失難道是一句道歉就能打發的嗎？
國民黨議會黨團書記長白喬茵怒批，此次衛生局的烏龍事件並非單一個案，而是市府團隊誠信破產一連串荒腔走板的縮影。回顧近期市府為了護航，竟捏造虛假的新聞稿攻擊在野黨立委，將行政機器淪為政治打手，甚至在議會質詢期間，局處被抓包提供兩種不同數據，事前「打草稿」欺騙議員，公然藐視議會監督。
國民黨議員邱于軒痛批，從「造假新聞抹黑立委」、「備詢說謊欺騙議員」，到如今「烏龍檢驗栽贓良民」，顯示高雄市政府從上到下已經習慣性說謊、傲慢囂張，連講求科學證據的食安檢驗都能搞出這種大烏龍，市民還能相信市府發布的任何訊息嗎？
國民黨議員陳麗娜也質疑，衛生局還錯殺了多少事件？不嚴謹的檢驗是整個衛生局人謀不臧下所導致。官方的烏龍可能產生一個公司一個產業的危機，但高雄市衛生局竟在第一時間點想用不同檢體的說法來掩飾自己的不嚴𧫴，深表遺憾。
陳麗娜也怒批，上樑不正下樑歪，在陳市長領導的團隊重視表面功夫，視民為無物，還有多少單位在這様的管理下被錯裁罰了？不禁令人起疑。
國民黨團強調，早上總召黃香菽才語重心長規勸市府團隊要拴緊螺絲，好好做事，晚上就出大包，「市府一連串的謊言與疏失，已經嚴重摧毀市民的信任」。呼籲針對此次事件，陳其邁不應再躲在幕後，應出來公開向全體國人及受害業者道歉，衛生局長更應負起政治責任，不能只拿基層開刀了事。
國民黨團最後強調，接下來的分組審查國民黨議員會強力審查、為市民監督把關，市府應該停止一切政治操作回歸專業行政，不要再讓「高雄式烏龍」成為全國笑柄。
更多鏡報報導
快訊／高市衛生局大出包！全聯「台灣鯛魚排」含禁藥竟是誤檢 儀器設定檢驗值放大十倍
全聯禁藥鯛魚業者「複驗結果」大反轉！衛生局曝關鍵差異 3招加速代謝恩氟喹啉羧酸
全聯台灣鯛魚排「驗出禁藥」4000包恐已吃下肚 恐傷肝腎、導致不孕
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 404
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 117
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 79
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 45
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 123
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 26
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 51
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 36
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 20 小時前 ・ 76
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
蘇柏興將就任藍營中市黨部主委 清查名冊避免偽造文書事件重演
國民黨中市黨部主委蘇柏興將於7日黨中央在中央公園的黨慶及布達儀式正式就任，蘇柏興表示，他的任務除了讓下屆議員席次單獨過半，中市長繼續由國民黨籍擔任，另一重要任務就是清查黨員，除了找回失聯黨員，並將已往生的黨員除名，避免此次連署罷免民進黨立委遭司法單位以偽造文書而起訴事件再發生。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署「台灣保證實施法案」 港媒示警：台獨催命符
美國總統川普2日宣布，已簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範的法案正式生效，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。外界解讀，此舉可能為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，但將觸碰中國大陸紅線，招來反制。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 606
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 11 小時前 ・ 7
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 13