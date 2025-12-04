高市衛生局誤檢害慘台灣鯛養殖戶 雲林縣府：可協助提出國賠

由雲林口湖漁類生產合作社供應全聯販售的「台灣鯛魚排」，上月底被高雄市衛生局檢出禁藥，豈料高雄市衛生局今（4日）坦認誤檢，案情逆轉。（圖/雲林縣衛生局提供）

由雲林口湖漁類生產合作社供應全聯販售的「台灣鯛魚排」，上月底被高雄市衛生局檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，豈料高雄市衛生局今（4日）坦認誤檢，稱是人為電腦設定錯誤並道歉。對此，雲林縣政府表示，對於高雄市衛生局這次錯誤導致消費者對雲林水產品產生疑慮、造成業者權益受損，縣府全力協助業者維護商譽，並支持業者提出必要的賠償要求。

雲林縣農業處表示，對於雲林縣農漁畜產品的食安，縣府一定嚴格把關，提供最好的農漁畜產品給全國消費者，請全國消費者安心選用。

雲林縣農業處表示，高雄市衛生局既已對外說明承認檢驗值是因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」，縣府即通知養殖戶解除魚塭的移動管制，同時協助口湖漁業生產合作社恢復商譽，若業者擬提起國家賠償追討財損，縣府會提供協助與輔導。

雲林縣政府指出，雲林縣衛生局接獲高雄市衛生局通報後，該府農業處隨即掌握水產物的生產供應者魚塭，並於本月1日派員到養殖池採檢魚體、養殖池水質、底泥和飼料等送交台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)檢驗，並對於在養的台灣鯛進行移動管制。

雲林縣政府強調，SGS於今日告知魚體檢驗結果為「未檢出」，底泥等檢體報告則稍後會出爐。該縣會以最嚴謹的態度調查，確保全民食安。



