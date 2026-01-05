高市衛生局醜聞連環爆！主任逼部屬下跪道歉 名字迄今列教育部「反霸凌人才」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

高雄市政府衛生局醜聞連環爆！不只禽獸高官性侵未成年少女，心衛中心蘇姓主任早在2024年就涉嫌職場霸凌、管理失當爭議。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）日更踢爆，蘇姓主任雖遭降職退休，但名字竟高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，直呼「有夠諷刺！」

高雄市政府衛生局遭醜聞連環爆（圖／翻攝google map）

立委柯志恩今早與國民黨市議會黨團針對高雄市衛生局心衛之狼「性侵市民」案召開記者會，強力譴責高雄市府針對該事件擺爛、默不作聲，直到起訴書曝光，社會大眾才知道有這麼離譜的事情發生。 ​

柯志恩更怒批，高市衛生局心衛中心過去就爆出蘇姓主任霸凌下屬，卻被市府隱瞞長達3年，直到高雄市議員李眉蓁於前年11月揭露，蘇姓主任疑因市長視察活動時餐點未準時送達，失控對下屬飆罵，甚至要下屬當場下跪認錯，這名蘇姓主任才因此遭降職及退休。

不過柯志恩指出，蘇姓主任的名字還高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，她憤怒痛批，到底是行政官僚體系的僵化脫節，還是校園霸凌防制的通報都沒有切實檢視？

而對於狼官性侵少女一事，高雄市衛生局長今日喊冤是基於保護被害人考量才未對外揭露，強調期間並非毫無作為，已同步啟動相關處置與制度檢討。柯志恩也怒斥「局長離譜的回應，遮掩不了管理的無能，反更突顯局長隱匿、包庇的心態，真讓人憤怒！」

國民黨高雄市黨部發言人張永杰也指出，在輿論發酵後，蘇姓主任才火速從人才庫中除名，難得的高效率，也坐實中央與地方機關平時的消極怠惰。張永杰痛批，非要等到被監督、質疑時才亡羊補牢，但已對市民造成傷害，更凸顯在缺乏有效監督的政府下，會對人民與社會安全網造成多麼巨大的崩壞。

