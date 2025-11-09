高市衛生局鐵手腕！全聯賣逾2百盒「毒蛋」 無積極回收挨罰

高雄鳳山大全聯進貨242盒問題雞蛋，賣出超過2百盒，卻無主動告知顧客退貨，遭衛生局開罰。（圖／TVBS）

市售雞蛋再爆出農藥芬普尼超標，15萬顆問題蛋，目前流向9個縣市，其中高雄市衛生局，開出第一槍，對進貨業者「大全聯」開罰，原來是因為業者進貨242盒，已經售出211盒，當衛生局要求業者主動通知消費者後，業者卻沒有積極告知，因此衛生局要祭出鐵手腕，開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

高雄鳳山大全聯進貨242盒問題雞蛋，賣出超過2百盒，卻無主動告知顧客退貨，遭衛生局開罰。（圖／TVBS）

食藥署在例行抽驗中發現一家雞蛋廠商的產品含有超標的芬普尼農藥殘留。經過溯源調查，這批問題蛋來自彰化縣的一間畜牧場。該業者總共出貨9款雞蛋產品，約15萬顆問題蛋已流入桃園、新竹、台中、台南和高雄等9個縣市的市場。

廣告 廣告

高雄市衛生局接獲攔截問題蛋的通報後，立即前往鳳山大賣場進行稽查。調查發現，全聯超市已進貨242盒問題蛋，其中211盒已售出。衛生局要求業者主動聯繫消費者回收這些有問題的雞蛋，但隔天再次稽查時發現，業者並未積極告知顧客，因此決定處以6萬元以上、2億元以下的罰鍰。

彰化縣衛生局清查蛋品，發現共有9款品項、15萬顆問題蛋流竄全台9縣市。（圖／TVBS）

許多民眾對這次事件表達了關切。一位民眾表示，店家應該要主動通知消費者產品有問題，讓顧客可以退貨更換。另一位民眾認為，如果能找到消費者的話，應該要通知一下會比較好。還有民眾指出，這樣的問題很嚴重，不保護消費者的做法令人擔憂。

對此，全聯公司已發表聲明，表示已依照規定下架相關商品，並承諾消費者只要持有發票回到購物的分店，公司將全力協助辦理退貨。然而，在食安議題備受關注的今天，業者配合政策的速度快慢，可能會影響消費者對品牌的信心。

更多 TVBS 報導

控藥師「給錯藥」死不認！監視器打臉 家長怒：不是第一次

惡作劇過頭！自助餐煎台 遭少年丟「洗衣球」

南投輪椅伯大馬路狂飆！超殺過彎 網驚呆封：頭文字Ｗ

真假！外送米糕吃到超大「小強」衛生局上門業者也回應了

