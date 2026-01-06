高市衛生局高官狼案「封口半年」 保護受害人？直播主轟噁心

何建忠(右)身為高雄市政府衛生局心衛中心執行祕書，竟利用公務之便伸狼爪，引發公憤。左為陳建仁。（圖／翻攝自衛生福利部社會及家庭署YouTube）

高雄市政府爆發心衛中心官員何建忠性侵醜聞，對象竟是列管輔導的弱勢少女，令人髮指，且當局疑「封口半年」，更引爆輿論炸鍋。衛生局長黃志中竟發文稱不曝光是為保護被害人，社會批評他都承受，Vtuber高雄林小姐痛批拿受害人當自己塞責擋箭牌，要不要臉？

高雄市衛生局心衛中心爆發苓雅分區執行祕書何建忠性侵醜聞，當局疑「封口半年」讓輿論炸鍋，藍營高市議員李雅靜對此怒批，真正的負責不是寫長文、賣悲情、扛道德光環，高雄的孩子不該活在出事先蓋牌、被抓包才喊保護的社會安全網裡，呼籲黃志中下台。

高雄林小姐5日在其YT直播節目表示，這件事本來就不存在媒體曝光，根本就不會曝光被害人的身分，所以為什麼黃志中稱媒體曝光可能導致被害人輕生？「你跟被害人談過嗎？」而且黃志中居然說，當透明與生命衝突時，他選擇先保住那個孩子的命，如果這讓外界誤解他在掩蓋，這個誤解他承受，如果有人因此要他下台，這個壓力他承受，但如果重來一次，他還是會選擇先救那個孩子的命。

林小姐質疑，那現在媒體已經曝光了這個事件，請問有曝光那個受害少女的長相、姓名、住址嗎？沒有！她當然希望台灣有很多心腸柔軟的人，但不要拿這個作為敷衍塞責、掩蓋事實、故意拖延社會知的權利的理由，要不要臉？有哪個媒體會去曝光少女的長相、個資？

「高雄市衛生局長，你拿受害人的命去當你的擋箭牌，要不要臉？」林小姐痛批，當大家沒有社會常識、判斷能力？用少女的性命來對大眾做道德綁架、情緒勒索，把話講得這麼噁心，「寫作文？要不要給你打甲上、五顆蘋果？」在台灣有些事情，被「大人」操作得特別噁心，小朋友受的傷害，還要被拿來當自己推諉塞責的擋箭牌，很噁心！

