高市衛生局鯛魚檢驗鬧烏龍！食藥署罕見派「四人小組」南下查訪

高雄市衛生局日前在全聯販售的「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力。食藥署今（12／5）日證實，已主動派出四名同仁，南下高雄訪視，協助檢視衛生局提出的改善方案是否有效。圖翻攝自Google Map



高雄市衛生局日前在全聯販售的「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力。食藥署今（12／5）日證實，已主動派出四名同仁，南下高雄訪視，協助檢視衛生局提出的改善方案是否有效。這也是食藥署首次主動派員訪視地方衛生局實驗室，預計將花費一整天時間，正式結論預計明日出爐。

全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被高雄市府衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，引發外界食安疑慮。然而供應商口湖漁類生產合作社強調，同批原料送交SGS檢驗皆為「未檢出」。衛生局昨公布調查結果，坦承因內部電腦設定遭更改，導致檢驗值被放大十倍，造成誤判。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，食藥署接獲高雄市衛生局通知後，決定派員南下訪視。由於事件特殊且突發，一行四人將花整天時間了解情況。她指出，此行主要目的是協助檢視高雄市衛生局提出來的改善方案是否有效，同時針對其內部管理有需要加強的部分。

遲蘭慧指出，訪視無涉行政懲處，目前有國家認證的認證實驗室，每三年要申請展延，期間食藥署都會例行性訪視，若有新增檢驗項目也會額外訪視，食藥署這一次訪視也會去釐清，究竟是系統性問題或單純的個案，會水平衍生展開調查，目前高雄市衛生局已自行暫停有關動物用藥項目的檢驗。

