高市衛生局「績優督導」是狼！查列管少女個資 扮嫖客誘至摩鐵性侵

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾獲衛福部「社會安全網績優督導」的高市府衛生局心衛中心執行秘書何建忠，透過權限查詢數百筆列管民眾個資，他透過層層篩選，挑中一名曾被通報自殺的16歲少女，假裝成嫖客將少女約出後帶至摩鐵強暴，事後還透過妻子任職社會局之便，查詢強暴案偵辦進度，被檢方依妨害性自主等罪起訴，並向法院求處10年6月徒刑。

檢方指出，42歲的何建忠是高市府衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書，也是該分區最高層級主管公務員，負責推動促進自殺、兒虐、家暴、性侵害等個案的管理與處遇服務，是社會安全網的重要一環，更於2023年榮獲衛福部「社會安全網績優督導」殊榮。

去年6月起，何建忠透過權限進入精神照護查詢系統，每天查詢數十筆至百筆個案資料，從中挑出一位曾被通報自殺的16歲少女，從中得知少女就讀的學校、手機門號等資訊，他再利用網路肉搜方式，找到少女的IG，並通過LINE加少女為好友。

何建忠先偽裝成隨機尋找性交易對象的嫖客，傳訊向少女詢問「零用錢需要嗎？」、「高雄約會嗎？」、「問你有沒有想賺錢？」，少女曾因性影像外流導致出現自殘行為，她誤以為何建忠是握有她不雅照的網友，於是假意同意跟何男見面，希望藉此得知何男是如何拿到她的私密照，並阻擋私密照片繼續擴散。

去年6月30日傍晚6點，何男開車載少女到摩鐵，違反少女意願強暴後，將數千元丟在桌上，還跟少女說：「你自己拿就不算我給你」，少女拒絕收錢，何男於是把她拉上車，載到某間便利商店後將她趕下車，少女下車時，再塞了3600元到她的包包裡。

少女不堪受辱報警，警方獲報後展開追查，何建忠得知自己被告，竟透過妻子(另案偵辦)任職社會局之便，查詢強暴案偵辦進度；檢方偵結後依妨害性自主等罪將他羈押、起訴，並向法院求處10年6月徒刑，何建忠移審法院後再被羈押3個月，元旦當天法官同意以20萬元交保。

