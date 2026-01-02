高市衛生局「績優督導」涉性侵弱勢少女 議員怒轟「丟臉」：社安網變破網

高雄市近日爆出震驚公務體系的性侵案件，高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定一名輕生通報少女，誘騙對方見面後，將她載往汽車旅館性侵。高雄地檢署偵結後，已對何男提起公訴，並求刑10年6個月。諷刺的是，何男在2023年曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚。對此，高雄市議員邱于軒痛批，「社安網變成破網！丟臉！真的丟臉！」

何建忠身為高雄市苓雅分區心理衛生中心最高層級主管，負責自殺防治、家暴、兒虐與性侵害個案管理，原本應守護弱勢、把關社會安全，卻涉嫌濫用職權，知法犯法。

根據起訴書內容指出，何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝嫖客接觸後，將人約至摩鐵強制性交得逞，案經少女報警提告，高雄地檢署偵結後依強制性交、違反個資法等罪嫌提起公訴，並合併求刑10年6月。

邱于軒呼籲陳其邁：社安網的修補應從「衛生局內部」開始

對於此事，高雄市議員邱于軒今（2）日在臉書發文抨擊，「高雄市衛生局螺絲鬆掉？從霸凌到性侵，社安網變成破網！丟臉！真的丟臉！主管高雄市民心理健康的心衛中心，竟然接連爆發醜聞。先是執秘涉嫌知法玩法、誘騙性侵；別忘了，之前還有中心主任因餐點遲到就逼同仁下跪的離譜霸凌。」

邱于軒指出，諷刺的是，這個單位本該守護大眾心理健康，內部卻充滿了權勢霸凌與性犯罪。再加上去年的「鯛魚排烏龍事件」，衛生局的專業與誠信早已蕩然無存。

邱于軒呼籲高雄市長陳其邁，社安網的修補應從衛生局內部開始，「請拿出魄力整頓人事，別讓少數主管的惡行，毀掉整體市政的努力與專業形象。」

第一時間已解聘何男高雄衛生局強調：對任何違法行為絕不姑息

高雄市衛生局今日表示，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，本局於案發知悉第一時間，立即將何員解聘，並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

