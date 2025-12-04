高市衛生局「鯛魚排」含禁藥鬧烏龍 全聯說話了

高雄市衛生局今（4）日鄭重致歉，表示關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現「設定條件遭更改」，致最終檢驗計算結果為「不合格」。（圖：衛生局食品衛生科提供）

高雄市衛生局今（4）日鄭重致歉，表示關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現「設定條件遭更改」，致最終檢驗計算結果為「不合格」。全聯傍晚發出聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

全聯聲明全文：

關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。

此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

廣告 廣告

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

高市衛生局10月在全聯路竹中正分公司抽驗台灣鯛魚排，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，但業者堅稱外部送驗之「同批號原料樣品」沒有問題。但今晚衛生局6時召開緊急記者會表示，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」；電腦設定遭更改導致錯誤檢驗值，衛生局為此向業者、全聯與消費者誠摯致歉。