高市衛生局1-5月抽驗手搖飲與冰品共164件 2件違規依法裁處

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近期高溫來襲，手搖飲與冰品消費也將進入高峰，為保障民眾消暑食安，高市府衛生局五月密集抽驗轄內現場調製飲冰品及配料共七十六件，今(十)日公布抽驗結果全數符合規定；此外，一至四月亦抽驗共八十八件，其中二件各因複驗腸桿菌仍超標及咖啡因含量與標示不符，均已依法裁處。(見圖)

衛生局今(十)日說明，今日公布的飲冰品專案抽查，主要是針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及花草茶等，檢驗其衛生標準、棒麴毒素及咖啡因、總熱量及總糖量等標示符合度；其中一、三月抽驗以早餐店豆漿、熱咖啡、冰塊為主，四月起則大量抽驗手搖飲、果汁、冰品及餡料等。

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衛生局指出，今年一至五月抽驗共一百六十四件且皆已完成複驗，其中一件冰淇淋檢出腸桿菌科不符合食品中微生物衛生標準，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，依違反《食品安全衛生管理法》第十七條暨同法第四十八條第八款規定，處以新臺幣三萬元罰鍰。另一件連鎖飲料店紅茶則是檢出咖啡因含量與現場標示不符，已移請所轄縣市主管機關處辦。

衛生局提醒飲冰品業者，夏日高溫多雨是微生物滋長的溫床，應落實自主衛生管理，從業人員應保持良好衛生習慣，妥善食品作業場所、設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程等衛生管理，確保產品品質安全衛生無虞。

衛生局強調，嚴格把關食安不容鬆懈，將持續從源頭管理、市場流通、查驗登記及消費者保護等面向嚴加查察；這次抽驗結果可逕上衛生局官網食品衛生專區（https://gov.tw/iXP）或高雄市食安地圖網站（https://gov.tw/E8S）查詢，民眾若有任何食品安全衛生問題，可撥打電話○七-七一三四○○○轉食品衛生科。