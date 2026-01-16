高市表態提前解散眾院1/19說明 立憲、公明黨組「中道改革聯合」迎戰

日相高市早苗日前表態有意解散眾議院，可能23號眾院開議日當天即解散，在日本政壇投下震撼彈。目前傳出，一旦解散後眾院預計在2月8號改選，將刷新戰後最短紀錄。而在野的立憲民主黨與公明黨16日宣布，將聯手組成新政黨「中道改革聯盟」，組隊來打這場選戰。

傳眾院選舉傾向2/8投開票 有望成「最短選戰」

高市早苗表態有意在23號國會開議日宣布解散眾議院，一旦成真，將是1966年以來再次出現國會開議日就「閃電解散」。

高市將在19號召開記者會說明，有與會人士透露，目前暫定在2月8號投開票，等於解散眾議院到投票，間隔只有短短16天，刷新戰後最短紀錄。

而高市內閣上路後，民調支持率持續維持在6成以上，試圖趁熱打鐵，翻轉國會席次未過半的局面。

反高市聯盟成立 立憲民主黨、公明黨組新黨惹議

面對執政聯盟來勢洶洶，在野陣營出現大動作，立憲民主黨黨魁野田佳彥與公明黨黨魁齊藤鐵夫宣布，決定攜手組建新政黨，稱為「中道改革聯盟」，並會在各自維持現狀的情況下，於眾院選舉中製作統一的候選名單。

野田跟齊藤1994年曾加入「新進黨」與自民黨對抗，但短短3年新進黨就走向分裂。後來1999年公明黨跟自民黨組成聯合政權，合作長達26年，並大加抨擊立憲民主黨。

從前的「敵人」，如今打算組隊當隊友，不但外界吃驚，就連立憲民主黨也有反對聲浪，認為根本是在湊人數。日本這場眾院改選會如何發展，外界持續關注。

國際中心／巫文嘉 編譯 責任編輯／洪季謙

