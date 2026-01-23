高市觀光局再稽查旅宿房價 目前均未發現違規情形

觀光局再次啟動旅宿房價稽查專案，遏止房價哄抬、嚴格取締違法情形。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局再次啟動旅宿房價稽查專案，遏止房價哄抬、嚴格取締違法情形，保障消費者權益，除受理民眾網友檢舉案件，另抽查卅七家旅宿業者，進行房價與訂房資訊查核，目前均未發現售價超出備查房價情形。

觀光局是因應韓國天團SUPER JUNIOR世界巡演，廿三日起連續三天在高雄熱力開唱，同步啟動旅宿房價稽查專案，遏止房價哄抬。高雄市觀光旅館公會、高雄市旅館公會以及數家飯店業者日前亦發布聲明稿，強調遵守法規、提供消費者優質住宿及服務。

為保障消費者權益，抽查卅七家旅宿業者，進行房價與訂房資訊查核。（觀光局提供）

觀光局表示，在國際演唱會、大型活動與連假期間，為確保旅宿業市場秩序與旅客權益，一向採取主動查核，隨機抽查飯店旅宿，並搭配網路海巡模式，防杜旅宿業者趁勢哄抬房價或損害旅客權益。

觀光局強調，未來將持續提高稽查密度以及跨局處合作，強化執法、積極維護高雄住宿品質與旅遊友善環境，同時呼籲旅宿業者須依旅館業管理規則及民宿管理辦法之規定，申報並遵守備查房價；如有超收房價或任意取消訂房等情形，將依發展觀光條例規定，按違規情節逐房裁處新臺幣一萬至五萬元罰鍰。