高市觀光局長回鍋參選議員？ 高閔琳：跟隨陳其邁做好做滿

高雄市觀光局長高閔琳（前中）。（資料照／柯宗緯攝）

高閔琳此次並未前往登記，她11日也公開對外宣布，自己將追隨市長陳其邁「做好做滿」，不參加民進黨高雄市議員初選，也不會脫黨參選。（摘自高閔琳臉書／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高市議員初選登記告一段落，先前傳聞高市府觀光局長高閔琳可能回鍋參選議員，不過，高閔琳此次並未前往登記，她11日也公開對外宣布，自己將追隨市長陳其邁「做好做滿」，不參加民進黨高雄市議員初選，也不會脫黨參選。

高閔琳指出，其實從去年年初開始，就陸續有許多熱情的地方鄉親頻頻表達對她的支持、希望她回到地方服務，也有許多關心她的前輩、好友、媒體記者、不分藍綠政黨的議員老同事與議會員工，都曾關心詢問她是否回鍋參選。她要對大家的關心表達感謝，同時感謝陳其邁對她的提攜，她將跟隨陳其邁有始有終、做好做滿。

廣告 廣告

高閔琳表示，4年前她在多次內部民調第一的前提下，因為拉抬照顧新人不慎自己初選意外落馬，讓很多人傷心惋惜，對此她感到非常抱歉，她也感謝許多地方鄉親市民支持者、政治前輩和網友給予的支持肯定與溫暖鼓勵。隨後因為有陳其邁3年前的提攜，讓她有機會繼續為民服務，來到高市府一展長才。

高閔琳細數觀光局長任內政績，2023年舉辦「高雄蓮潭燈會」；2024年建立高雄活動新品牌「高雄冬日遊樂園」，讓「黃色小鴨」十年後攜伴重返愛河灣；2025年高雄冬日遊樂園IP迎來「吉伊卡哇」；2026年則引入「超人力霸王」超人IP。

高閔琳表示，她已為高雄觀光創下多個全國第一，並為高雄寫下許多「高雄首創」的歷史。她的初衷、願景和夢想是讓高雄站穩亞洲、成為世界要角，並讓台灣高雄成為真正的國際大城。她是一個做事有始有終、不喜歡半途而廢的人。她會有始有終，跟隨市長做好做滿。

【看原文連結】