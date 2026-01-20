高市解散國會改選有風險？郭正亮揭2關鍵：歷史沒發生過

日本首相高市早苗就任三個月之際宣布將解散國會，展開為期16天的「超短期決戰」。（圖／路透）

日本首相高市早苗19日宣布，將於23日解散國會，提前舉行大選，2月8日投票，創日本戰後最短紀錄，各黨將緊急展開「超短期決戰」。前立委郭正亮指出，過去公明黨把區域票給自民黨，這次可能會轉給立憲民主黨；若經團連資助在野黨，高市早苗恐未必能過半。

郭正亮20日在《林嘉源辣晚報》節目表示，解散國會就是改選，如果沒過半當然就下台，但高市早苗賭她的民調，可以增加席次。2月8日就投票了，可是這一局其實也有風險，因為你現在就過半了，人家會覺得：你解散幹什麼？動機很奇怪，「是怎樣，你想輸是不是？」

郭正亮提到，改選，自民黨跟維新會聯合，也是多數，那不是跟現在一樣？旁邊前立委蔡正元表示，自民黨想一黨過半。郭正亮直呼，「他沒有這樣講，他還是講『維新會聯盟』（自維連立政權），心裡想要一黨過半！」

郭正亮指出，不過，公明黨向來都只有比例席次，公明黨向來都是把他的區域票給自民黨，這個部分大概有10到12席。現在公明黨跑去跟立憲民主黨聯合（中道改革聯合），將來可能會叫他們的區域票投給立憲民主黨，「這個坦白講不知道，因為歷史上沒有發生過！」

郭正亮強調，那就要看自民黨能不能保留住那12席，如果有保留住那12席，那就會增加10席左右。還有另外一個變數，他覺得日本的經團連（日本經濟團體聯合會），並不樂見高市、自民黨繼續跟中國大陸衝突下去，所以經團連會不會特別去補助在野黨，以便讓高市早苗不要過半？這可能也是變數。但日本的選舉沒什麼感覺，可以貼海報的就固定幾個地方，群眾演講也非常少，沒有那麼激情。

郭正亮直言，就是說你的民調高，是不是能夠順利轉嫁，叫大家投給自民黨，坦白講，這也沒有發生過，所以誰也不能預測。

