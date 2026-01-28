高市解散國會 她酸賴清德：大罷免輸了翻桌

▲日本首相高市早苗19日正式宣布解散眾議院，國會將提前選舉。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院將在2月8日改選，首相高市早苗26日在7位黨魁的辯論會上宣布，如果執政聯盟沒有拿到過半席次，她會即刻辭職下台。國民黨立委王鴻薇說，不論立場為何，高市的承擔與魄力值得尊敬，反觀總統賴清德，大罷免大失敗後卻拒絕負責。

王鴻薇說，在賴清德帶領下的大罷免，同樣也是為了拼國會過半，但是條件更加優越，只有在野黨的立委要面臨重選，在新民意的確定下，「32:0」大罷免大失敗，但至今賴清德還在高位，一開始怕觸怒人民說要生養休息，沒幾個禮拜就見笑轉生氣說「藍白沒得到教訓」，簡直不可思議。

廣告 廣告

王鴻薇說，兩人差距一比就知道，高市早苗是狹帶高民意支持度發動全面解散國會；賴清德是少數民意只罷免在野黨立委。高市早苗自己下來重選、國會沒過半就辭職；賴清德主導每週開會監督，大失敗後還繼續叫囂在野黨。

王鴻薇說，甚至賴清德選輸翻桌，行政院長卓榮泰不副署、大法官違法判決。從格局到擔當，兩人高下立判。「前幾天我說，賴清德不如高市早苗，很多網軍側翼氣得牙癢癢。我在這邊大膽預言，高市在這場選舉越耀眼，越展現出擔當與魄力，對比賴清德都是傷害。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賈永婕選北市？學者直言機率低！賴清德卓榮泰正在為「這人」鋪路

柯建銘表態續任總召！凌濤讚宣布時間點：賴清德已沒有底氣能對抗

挺憲派動作多！陳亭妃難整合 名嘴：賴清德「這時機」恐出手換妃