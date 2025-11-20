高市言論「揠苗助長」雷倩：撼動兩岸最深的裂縫

11月7號日本首相高市早苗在國會中發表「台灣有事、日本有事」言論引發東亞政治震盪。前立委雷倩接受Yahoo專訪表示，高市的這句話，重新撕開了亞洲橫跨三個世紀的歷史傷口——1895、1945、以及2025。

雷倩細數這三個傷口，他表示，這不只是歷史上的節點，更是亞洲命運的斷層。

三道歷史裂縫：1895、1945、以及2025

1895年，甲午海戰摧毀了中國長達數十年的維新努力，北洋水師全軍覆沒，台灣被割讓給日本，中國的軍工力量從此一蹶不振，讓日本以戰敗中國的賠款起家，建立起強大的軍工體系，最終走向侵華與軍國主義的道路。

1945年，日本戰敗，被美國置於和平憲法之下，從此不再擁有戰爭權。那是美國在亞洲重新規劃秩序的開始，也讓日本在「和平」的外衣下，以經濟實力取代軍事力量，成為G7強權之一。而如今2025年，高市早苗的發言，彷彿召喚出軍國主義的「幽靈」，挑起了歷史記憶中最深的恐懼。

在日本國內，高市早苗此番話或許未引起太大波瀾，但在中國、在華盛頓、在台灣輿論界，卻激起強烈回響。

雷倩分析，日本曾因和平憲法而放下軍備，如今卻在美國的默許與扶持下，逐步跨越紅線。自衛隊的艦艇一旦加裝美式武器，就不再只是「防衛」，而是具備攻擊能力的現代化海軍。日本的軍事與經濟雙重實力，在美國的庇蔭之下正在重組。

另外，在台灣部分親日、皇民化的思潮，正悄悄滲入政治文化之中。許多人把日本視為「文明」、「現代化」的象徵，卻忘了台灣在被殖民的五十年間，付出了多少文化與血淚的代價。這種「認同錯置」的情感，使兩岸在歷史與文化上的隔閡更加難以彌合。

有人擔心，中國如果這次處理不慎，無法讓愛國民眾在情感上獲得滿意與安全感，恐怕也會引發「撞球效應」——為了避免日本問題，先處理台灣問題。

不過，雷倩認為今天的中國早已不是1895年的中國。中國擁有龐大的工具箱，軍工實力強大而全面。2025年的中國，在中美軍工大競賽中已經展現出自信。

美中五大賽道 中國彎道超車中

若說美國仍在常規武器領域保有質的優勢，中國則以速度和創新彌補量的差距。從第三艘航母「福建號」到兩棲攻擊艦076，其雙艦島設計、電磁彈射與空天管制能力，使其不僅是一艘戰艦，更是戰場管理的縮影。空軍方面，六代機與轟炸機的並進發展，也讓中國逐漸追上甚至在部分領域超越美國的傳統優勢。

更重要的是，中國在新興軍事領域展現的前瞻性。

美國太空人需九個月才能返航，中國神舟宇航員僅九天便安全返回；這不只是科技差距，而是工業落地能力的體現。

在電磁戰領域，中國已能在戰場開戰第一秒，以電磁壓制讓對手「打瞎打聾」；而電磁炮、電磁彈射等技術，也正在從實驗走向實戰。

美國雖仍是電子戰的王者，但中國的進步速度令人驚訝。更別說在AI、智能化戰爭領域，中國早已從「體系工程」的角度整合戰場資訊，讓人工智慧真正進入決策閉環。

而美國的模式則因軍工企業分散，整合困難。這正是兩國思維的根本不同——一邊是戰區為核心的統整，一邊是以計畫為核心的外包。

當AI、電磁、無人載具等技術匯聚於一體時，戰場已不再是平面的。海、陸、空、天的界線模糊，整個火力網變得立體、甚至四維。

這種「科技化的戰場」，過去或許只存在於好萊塢的科幻電影中，如今卻在亞洲上空漸漸成形。而推動這一切的，正是中國。

雅爾達體系2.0：美國的對手換成了中國

當我們將視野從亞洲放回全球，就會發現，美國其實早已在重建一個新的「雅爾達體系」。在1945年的雅爾達會議上，美、英、蘇三強瓜分世界勢力範圍，以「制度競賽」取代「熱戰」。

今日，美國以相同的邏輯重新出手，只是對手換成了中國。從委內瑞拉到奈及利亞，從中亞五國到以色列與印度，美國透過政權轉移、軍事合作與經濟制裁，重新劃定勢力圈。表面上是推動民主與人權，實際上是制度輸出的延伸。

中國的應對則完全不同。它透過「一帶一路」與「人民幣結算」，建立一種「影響圈」而非「勢力圈」。

正如學者Jeffrey Sachs所言，美國尋求控制，而中國尋求連結。這種「互利互惠」的體系讓許多國家第一次擁有了第二選擇。於是，我們看到美國的門羅主義在拉美延續，奈及利亞拒絕屈服，中亞被拉攏，非洲與中東的權力版圖也在重塑。

這一切的背後，其實正是雅爾達體系2.0的真實展現：美國仍以美元與軍力為核心，而中國則以科技與經濟體系對抗。

美元霸權遭挑戰 人民幣跨境支付逐漸削弱美元獨佔地位

美元的霸權源於布列敦森林體系，成為全球貿易與儲備貨幣。但現在，人民幣的跨境支付系統M-Bridge正逐漸削弱美元的獨占地位。

美國擁有全球750個海外基地，以龐大的同盟網維持軍事主導，但中國的工業韌性與戰略整合，使得「平衡」的天秤正緩緩移動。當美國以「讓美國再度偉大」的口號推進新冷戰思維時，世界早已進入多極時代。

雷倩說，這場大棋局的核心，不在武器數量，而在制度的哲學。美國追求快棋，以壓制取勝；中國講究「勢」，以持久取勝。

中美的競爭，從經濟、金融、科技延伸到軍事，最後都將回到「體系」的對抗。

雅爾達體系2.0：勢力圈跟影響圈大不同

「雅爾達2.0」——不再只是兩國的對峙，而是兩種世界觀的碰撞：一種是零和遊戲的舊帝國邏輯，另一種是共贏合作的新全球主義。

雷倩強調在這場碰撞中，高市早苗只是一個引信。她的話，撼動了亞洲的敏感神經。她或許以為自己能帶領日本走向「安全與自立」，但若不慎，反而可能讓日本重蹈烏克蘭的覆轍。

因為她所依賴的「安全」，其實來自美國的默許，而美國當年的手，正是書寫日本和平憲法的那雙手。

今日的中國，不再需要恐懼軍國主義的幽靈。它既能守，也能攻；既能拒止，也能遠航。而在這盤棋中，美國仍擁有強大的實力，但中國的勢，正在穩步上升。

地緣政治與地緣經濟的對撞，正重塑世界秩序。當越來越多南方國家有了新的靠山，當舊體系的霸權開始鬆動，新的多極時代，正在我們眼前誕生。

高市早苗的言論可能是一招險棋，但決定世界未來的，不會是她的話，而是中美兩國在科技、產業與軍工競賽中的真正實力。