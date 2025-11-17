高市言論發酵！賴清德籲中展現大國風範 鄭麗文竟稱「火上加油」

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗，近日在國會談若台灣被中國侵略時，可能構成日本亡危機事態，就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊；此番論調使中國相當不滿，更引起兩國爭端。對此，總統賴清德今（17）日則回應，中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。沒想到，國民黨主席鄭麗文竟在臉書稱賴清德的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

賴清德今日上午出席國家檔案館開幕典禮前，接受媒體聯訪；談到高市早苗談「台灣有事」挺台言論後，慘遭中國各種外交等攻擊時，賴清德表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，且中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，回到以規則為基準的國際秩序軌道上，這樣對區域發展才有幫助，請中國三思。

只是，鄭麗文在臉書以「一言興邦 一言喪邦」為題表示，面對近期中日情勢陡升，國際社會高度關切。事實上，她就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是：台海要和平，不要戰爭。這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。

鄭麗文宣稱，自己理解各國對區域安全的關切，而她也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。

接著，她說，正如她一再強調的「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，「麗文始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家」。

話鋒一轉，鄭麗文稱，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統今天的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

她又說，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

最後鄭麗文重申，兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。





