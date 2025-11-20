高市言論風波續發酵 北京延後中日韓文化部長級會議

（中央社台北20日電）日本首相高市早苗言論風波持續發酵，中國外交部今天證實，因「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論」，延後原訂本月舉行的中日韓三方文化部長級會議。

路透社報導，韓國文化部收到中國的通知，將延後原定本月舉行的韓中日三方文化部長級會議，而中方未說明延後會議的原因。

據陸媒澎湃新聞，有日媒下午在中國外交部例行記者會提問此事，中國外交部發言人毛寧回應表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備」。

高市早苗近期因有關台灣的言論引起中國的強烈不滿，反制動作頻頻。日媒日前披露，中國通報日本，將暫停進口日本水產品，並中止恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日與中國外交部亞洲司長劉勁松在北京磋商，綜合中日媒體消息，劉勁松要求日本撤回高市早苗相關言論，但金井正彰表示拒絕。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141120