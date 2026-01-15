高市計劃提前舉行大選 鞏固權力能否如願？

（德國之聲中文網）1月14日，日本自民黨總裁、64歲的首相高市早苗向自民黨干事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等執政聯盟高層正式傳達了解散眾議院，提前舉行大選的意向。她計劃在1月23日眾議院例會開幕後解散眾議院，並於下周一（1月19日）公布更多細節。日本媒體預計，提前大選將於2月8日或15日舉行。這將是日本36年來首次在冬季舉行大選。

高市夢想讓自民黨獲得議會絕對多數

促使高市早苗做出提前大選決定的關鍵因素是其異常高的支持率。在上周末進行的一項民意調查中，高市早苗的支持率高達78%。如果勝選，自民黨與維新會組成的新執政聯盟在眾議院的微弱優勢可能會進一步擴大，自民黨甚至可以重新奪回在2024年秋季大選中失去的絕對多數席位。杜伊斯堡-埃森大學的日本問題專家阿克塞爾·克萊恩（Axel Klein）說：“這一切當然充滿風險，但高市或許是押注於自身的高人氣，希望借此讓新搭檔維新會變得多余。”

廣告 廣告

高市早苗去年10月21日當選日本第104任首相時，她領導的由自民黨和維新會組成內閣的還是一個少數派政府。三名隸屬眾院黨團“改革之會”的議員11月加入自民黨後，高市早苗的執政聯盟重新獲得眾院多數，但是在參議院仍處於少數地位。此前，她曾試圖說服反對黨國民民主黨加入執政聯盟，但未能成功。

股市投資者已對高市提前大選的計劃做出積極反應：日經225指數創下歷史新高，市場預期高市的勝選將使她更容易推行“積極”財政政策，即增加政府支出。

果斷干練的女性形象

高市人氣極高的原因之一可能是因其日本歷史上首位女首相的標簽。此外，她擁有並且正在積極推行一套人們容易理解的經濟刺激方案。她取消了汽油特別稅，並通過迅速的補充預算案為電力和燃料成本提供政府補貼。預計今年還將出台更多減稅措施。她為長期由老一輩男性主導的日本政壇吹來一股新風，比如在周二（1月13日）的正式峰會上，她與韓國總統李在明一起打架子鼓。在發表關於日本可能在軍事沖突中支持台灣的言論而引發中國的經濟制裁後，高市沒有妥協，這也顯然引起了公眾的共鳴。

日本問題專家阿克塞爾·克萊恩認為，高市以干練的女性領導人的形象出現，而在社交媒體上，以形象為導向的競選活動往往比枯燥的議題更有可能動員部分選民。

提前選舉的風險

然而，分析人士認為，兩大風險可能讓提前大選帶來與高市所願相反的效應。首先，高市早苗的超高人氣尚未惠及她所在的自民黨。“黑金醜聞”以及與韓國統一教有可疑合作等導致自民黨支持率下滑。高市早苗上任後的三個月裡，自民黨的支持率一直徘徊在30%左右。

其次，兩大反對黨——最大的立憲民主黨和自民黨曾經的執政聯盟伙伴公明黨周四（1月15日）宣布計劃合並，組建一支“中間派”力量，聯手挑戰首相高市早苗的執政聯盟。據日本共同社報道，新黨預計最快在周五確定黨名。

立憲民主黨和公明黨反對任何背離和平主義的憲法修正案，並且對核能持懷疑態度。他們不認同自民黨的親商政策，而是倡導“尊重人民的經濟”，並希望擴大福利國家，造福弱勢群體。與自民黨不同的是，這兩個政黨都支持改革婚姻姓名法，允許夫妻婚後選擇不同姓氏。

公明黨曾是自民黨長達26年的執政聯盟伙伴。因與高市早苗在政黨資金籌措和安保政策上存在分歧，公明黨於去年10月結束了與自民黨的聯盟。自民黨曾通過成功的選舉協議從與公明黨的聯盟中獲益。親公明黨的佛教團體創價學會的支持者以前在沒有創價學會候選人的選區投票支持自民黨候選人。作為回報，自民黨則敦促其支持者在比例代表制選區投票支持公明黨。

據《日本經濟新聞》估計，這一合作使自民黨在上屆選​​舉中額外獲得了25個席位。日本問題專家克萊恩警告說：“如果高市的‘個人魅力’不能幫助動員其他選民群體，彌補失去老聯盟伙伴的損失，那麼缺少公明黨的支持可能會使自民黨損失許多席位。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Martin Fritz