高市訪團拜訪葡萄牙里斯本新創基地 交流數位創新推動經驗

高雄市訪團由副市長林欽榮率隊，近日拜訪里斯本獨角獸工廠(Unicorn Factory Lisboa)，由里斯本市副市長Maria Luisa Aldim親自接見，里斯本於二○二五年甫獲歐洲創新之都，獨角獸工廠為其旗艦新創基地，雙方分享市府如何獎勵新創發展及提供新創資源，以加速新創生態系發展。(見圖)

高市府今(卅一)日說明，里斯本獨角獸工廠源自里斯本市市長Carlos Moedas在二○二一年的競選政見，於二○二二年正式啟動將Beato創新區再造為新創基地，將老舊未充分利用的工業社區再生為融合工作、休閒與文化空間的創業科技中心；取名為獨角獸工廠象徵製造估值逾十億歐元的獨角獸企業野心，推動經濟增長、人才吸引與投資。自啟動以來，UFL已支持超過一千家新創企業，累計籌集逾二十一億歐元資金，創造數千就業機會，並透過孵化、加速、規模化與國際化支持，與Startup Portugal國家計畫及歐盟Horizon Europe、EIT等資金緊密連結，並舉辦Unicorn Week Lisboa等活動，致力打造永續、韌性且包容的創新平台，目前擁有逾一千一百個合作項目，助力里斯本躋身歐洲頂尖創新城市。

林欽榮副市長與里斯本市副市長Maria Luisa Aldim及獨角獸工廠團隊交流，見證該基地將老舊工業區轉型為創新科技樞紐，強調「規模化加速機制」的重要性，Maria副市長指出里斯本作為連接歐洲、亞洲及葡語世界（逾三億人口市場）的橋梁，可為高雄企業進入歐盟提供穩定門戶；林欽榮亦分享高雄亞洲新灣區5G AIoT新創園區，透過各項獎勵政策及以大帶小創造聚落，發展多項新創科技應用及成果，包含路口攝影機即時AI分析車流提供交通局進行交通調度、高雄數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台及城市級主權AI經驗，以高雄為Living Lab場域與落地數據，獲葡萄牙團隊高度興趣，奠定未來合作基礎。雙方盼能儘速展開聯合創新計畫、新創與人才交流、城市創新方案及產業夥伴關係，並互邀互訪。

林欽榮表示，里斯本跟高雄都在將城市的「空間紅利」轉化為新世代產業的「創新紅利」，然而，要如何從新創成長初期的「孵化」走向「規模化」需要的擴張市場，才是企業存活的關鍵；相較里斯本連結歐洲及超過三億人口葡語國家的獨特生態系優勢，高雄在打造亞灣二.○的過程中，除善用全台最完整海空雙港與產業腹地的優勢，更須建立鏈結不同海外生態系的「規模化加速機制」，協助在地團隊不只「活下來」，更要「走出去」國際市場。

同時，高市府工務局也向OASC會員及歐盟代表分享高雄數位孿生5D決策平台的創新經驗，結合3D空間加上時間維度及AI輔助決策成為5D，支援工務管理、防災決策與城市韌性治理；歐洲城市代表對高雄將數位孿生從規劃工具進一步發展為「決策平台」表示高度興趣，認為對正面臨城市治理與韌性基礎建設挑戰的歐洲城市具高度參考價值。

這次出訪奠定高雄與歐盟夥伴合作鏈結，為高雄智慧城市解決方案開擴新商機；高市府也邀請里斯本、獨角獸工廠團隊及OASC會員蒞臨高雄繼續交流，今年三月廿至廿二日將舉辦智慧城市展，透過實地參訪與展場解說，更深入瞭解高雄智慧治理的實際操作方式，進一步拓展台歐在智慧城市、新創及數位治理領域的合作深度。