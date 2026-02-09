高市訴求抗中牌大勝？ 郭正亮揭貓膩

賴清德(左)可能也想效法高市早苗(右)強打抗中牌，但郭正亮示警台、日年輕人想法不同。（合成圖／姚志平攝、路透）

日本眾議院改選，高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56％，高市也順利連任日本首相。前立委郭正亮指出，高市在選舉時就把「台灣有事」解釋為撤僑，後退觀望，且台灣年輕人比較沒那麼反中。

郭正亮9日在《大新聞大爆卦》節目表示，抗中當然使得很多日本年輕人出來投票，但是台灣的年輕人並沒有一面倒抗中，跟日本不一樣。台灣年輕人也有支持民眾黨的、也有支持國民黨的，賴清德在30歲以下的年輕人沒有得分，這族群目前反而對中國大陸沒有敵意，因為他們也認為可以去那邊走走看看、找找機會。最抗中的是30到40歲，簡單講就是太陽花那一代，抗中就非常明顯，支持民進黨。

「我覺得台灣跟日本，真的不一樣！」郭正亮強調，因為日本人不會說他要去中國大陸發展，日本人基本上不移民了，就是守著日本這塊土地，他們的理解是中國大陸打壓日本太兇，這點在日本的年輕人比較明顯，這是這幾年把抗中、親美打到唯一訴求的一次選舉。

郭正亮指出，但高市不太可能叫川普去支持「台灣有事，日本有事」，因為在選舉期間，她這一點也在後退，解釋成撤僑，「所以我不認為她敢碰這一點！」高市現在是在觀望，不會定調或背書。高市現在是希望中國大陸看到她贏了3分之2席次，能改變立場，來跟她好好談一談。

