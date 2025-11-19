高市認台灣有事論「說過頭」？蔡正元：不可能這樣善了

高市早苗拋出台灣有事論後熱議不斷。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，引發中日關係緊繃。日媒《朝日新聞》報導提到，高市事後對身邊人表示「不小心說過頭了。」前立委蔡正元強調這是很嚴重的問題，怎麼可能放個風聲就善了？高市早苗是政治老鳥，必須公開承認說錯了，且要收回那句話。

《朝日》報導，據官邸人士透露，高市在台灣有事論後，向身邊的人表示「不小心說過頭了！」一名高市親信很懊悔官邸方面的支援不足，「未考慮反彈會如何、未充分確認就回答了。」另一親信指出「雖然高市個人很有力量，但官邸作為團隊並不強大，這將是今後的課題。」

蔡正元19日在《頭條開講》節目表示，這就是在放風聲，轉移焦點，想要尋找有沒有別的轉圜空間。但這是原則問題，大陸怎麼可能接受？一定是要高市早苗（公開）承認她這句話說錯了，並且收回，這件事才有轉圜的餘地。

蔡正元強調，這是很嚴重的問題，就是你想要跟中國大陸開戰了，還跟你善了？這是不可能的事情！

蔡正元直言，而且放這個風聲沒有意義，這一定是媒體幫忙創造的話題，得到兩句回應，就來編故事，這個叫放風聲，沒什麼意義。高市早苗不是新來的，她在政壇混多久了？質詢過多少次。她也不是沒當過內閣大臣，而且當的位階都還不小，不知道兼過幾個內閣職位了，她不是菜鳥！若說像川普以前是政治素人當上總統，他還可以辯說自己沒經驗，「妳高市早苗是老鳥耶！」

